ВС Марокко намерены приобрести израильский комплекс ПВО/ПРО "Железный купол"

ЦАМТО, 16 ноября. Как сообщили израильские СМИ, министр обороны Израиля Бенни Ганц в рамках предстоящего визита в Марокко подпишет контракт на поставку Рабату систем ПВО/ПРО "Железный купол" (Iron Dome) производства Rafael Advanced Defense Systems.

Издание The Jerusalem Post сообщает, что Бенни Ганц посетит Марокко "в ближайшие месяцы". Этот визит стал возможным в связи с договоренностью о нормализации отношений, достигнутой обеими странами в декабре прошлого года.

По данным Defense News и французского издания Africa Intelligence, в ходе предстоящего визита планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве, которые включают планы по развитию военной промышленности в Марокко и, в частности, по производству барражирующих боеприпасов.

Упомянутые выше переговоры по поставке Марокко системы "Железный купол" координирует исполнительный вице-президент компании Rafael Ариэль Каро через генеральный инспекторат Вооруженных сил Марокко.

Как напоминает Infodefensa.com, марокканский законопроект о бюджете на следующий финансовый год, представленный две недели назад, предусматривает увеличение оборонного бюджета на 505 млн. евро (до 4,8 млрд. евро). Это на 11,76% больше, чем в 2021 ф.г. (соответственно, в 2021 году Рабат увеличил военные расходы на 30% по сравнению с 2020 ф.г.).