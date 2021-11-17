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ТАСС

"Вертолеты России" планируют поставлять на Ближний Восток порядка 10 вертолетов в год

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Летные испытания второго опытного образца вертолета Ми-171А2. Архивное фото.
Летные испытания второго опытного образца вертолета Ми-171А2. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

Гендиректор холдинга Андрей Богинский отметил, что с поддержкой операционного лизинга они рассчитывают до конца 2029-2030 года продвинуть порядка 140-150 гражданских вертолетов

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует продавать достаточное количество техники в страны Ближнего Востока, порядка десяти вертолетов в год. Об этом во вторник сообщил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский в интервью телеканалу "Россия-24".

"По этому региону [Ближнего Востока] мы ожидаем, что будем продавать достаточно большое количество техники здесь. Порядка 10 вертолетов в год. Для нас это существенная вещь", - сказал он.

По словам Богинского, на полях Dubai Airshow 2021 представленная на выставке российская техника вызывает большой интерес зрителей. Среди гражданской техники наибольшее внимание привлекают вертолеты Ми-8 и Ми-17. "С поддержкой операционного лизинга мы рассчитываем, что только через оперлиц мы сможем до конца 2029-2030 года продвинуть не только на этот рынок [Ближнего Востока] порядка 140-150 гражданских вертолетов", - отметил Богинский.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. РФ подготовила для авиасалона ряд мировых премьер. Так, запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с отечественными двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представлены международной публике впервые. В статической экспозиции российской техники можно увидеть прототип легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, показан российский беспилотник "Орион".

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КА-226
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Ка-52
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Ми-28Н
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