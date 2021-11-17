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Известия.ru

В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»

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Источник изображения: Фото: kronshtadt.ru

Компания «Кронштадт» начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотника «Сириус». Об этом 16 ноября «РИА Новости» сообщил генеральный директор организации Сергей Богатиков.

«Опытный образец «Сириуса» уже собирается на нашем опытном заводе в Москве», — сказал он.

Как отмечалось ранее в «Кронштадте», «Сириус» изначально разрабатывался как более тяжелый вариант ударного дрона «Орион» со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией.

Вначале на беспилотнике была предусмотрена установка аппаратуры ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными и опознавания). У «Сириуса» большие транспортные возможности, он оснащен двумя двигателями, кроме того, имеет больший радиус действия и хорошую боевую нагрузку.

Прежний «Сириус» имел массу до 2 т, размах крыла до 23 м. Продолжительность полета такого беспилотника была рассчитана на 20 часов максимум.

Ожидается, что наибольшая высота, которую способен развить новый «Сириус», составит 7 тыс. м, а скорость аппарата — 180 км/час.

На выставке «Армия-2021» (7-й Международный военно-технический форум проходил в Кубинке с 22 по 28 августа на одной из ключевых площадок для показа перспективных модернизированных образцов вооружения и техники) Министерство обороны подписало с «Кронштадтом» первый контракт на поставку дрона «Сириус».

Поступив на вооружение в российскую армию, он будет называться «Иноходец-РУ».

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что с 14 по 18 ноября в Дубае (ОАЭ) будет проходить Международный авиасалон Dubai Airshow 2021.

В этом году на авиасалоне российские производители примут участие не только в статической экспозиции, но и в летной программе. Кроме того, ожидается показ российского беспилотника «Орион». Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике покажут самолет Sukhoi Superhet 100 в бизнес-компоновке.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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