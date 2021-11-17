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РИА Новости

"Техническая революция". Военный эксперт о начале сборки дронов "Сириус"

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Беспилотники компании "Кронштадт"
Беспилотники компании "Кронштадт".
Источник изображения: © Фото : Группа Компаний "Кронштадт"

На заводе компании "Кронштадт" начата сборка опытного образца ударного БПЛА "Сириус". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин оценил значение этого события.

Российская компания "Кронштадт" начала сборку опытного образца ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков.

"Опытный образец "Сириуса" уже собирается на нашем опытном заводе в Москве", – сказал он.

Ранее в "Кронштадте" отмечали, что "Сириус" разрабатывался как более тяжелый вариант ударного дрона "Орион" со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией.

Для "Сириуса" заявлялись взлетная масса до двух тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета аппарата будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость составит 180 километров в час.

На выставке "Армия-2021" Минобороны РФ подписало с "Кронштадтом" контракт на поставку беспилотника "Сириус", в российскую армию он поступит под названием "Иноходец-РУ".

В эфире радио Sputnik ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин прокомментировал сообщение о начале сборки опытного образца "Сириуса".

"Это очень значимое событие для России, для российского министерства обороны, потому что дронов стратегического класса, которые сутками могут находиться в воздухе и нести ударную систему вооружения, в российской армии просто не было. В прошлом году, когда министерство обороны подписало первый контракт на серийную поставку таких машин, практически состоялась техническая революция", – сказал военный эксперт.

Подобная техника уже доказала свою эффективность, в частности, в локальных конфликтах, продолжил он.

"Мы прекрасно знаем эффективность подобного класса техники в локальных конфликтах, которую демонстрируют, например, турецкие аппараты. Соответственно, появление таких машин в российской армии существенно расширяют ее возможности по выполнению определенных операций", – заключил Дмитрий Литовкин.

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