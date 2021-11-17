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ТАСС

Роскосмос: обеспечить безопасное сосуществование в космосе смогут лишь совместные усилия

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Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

Как сообщили в госкорпорации, главным приоритетом пилотируемых полетов является обеспечение безусловной безопасности экипажа

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Только совместные усилия космических держав смогут обеспечить безопасное сосуществование в космическом пространстве. Такое мнение выразили в Роскосмосе во вторник.

"Мы убеждены в том, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве", - заявили в госкорпорации.

Роскосмос считает главным приоритетом обеспечение безусловной безопасности членов экипажа Международной космической станции.

"Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, приверженность этому принципу заложена в основу производства космической техники России и в программу ее эксплуатации.

Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) контролирует околоземное пространство, чтобы обеспечить безопасность Международной космической станции (МКС) и ее экипажа, заверили в Роскосмосе.

"АСПОС ОКП продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении.

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