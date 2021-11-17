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ТАСС

"Вертолеты России" в Дубае подписали контракты на поставку в Перу двух Ми-171А2

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

Холдинг также подписал соглашение о намерении о поставках четырех вертолетов "Ансат" и одного Ми-8 в полицию немецкого города Розенхайм

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" на полях Dubai Airshow 2021 подписал контракты на поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Перу. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"У нас сегодня был подписан контракт на поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Перу, твердый контракт", - сказал он.

Богинский также отметил, что холдинг подписал соглашение о намерении о поставках четырех вертолетов "Ансат" и одного Ми-8 в полицию эмирата Рас-эль-Хайма.

Гендиректор "Вертолетов России" напомнил, что на полях выставки подписано соглашение с Промсвязьбанком о создании совместной компании для продвижения услуг операционного лизинга на зарубежные рынки. "Это то, что сегодня никто в России не делает", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется завершить создание совместного предприятия и заключить контракты с пилотными заказчиками в РФ. Первые поставки в интересах зарубежных операторов предполагается начать в 2024 году, а к 2030 году парк совместного лизингового предприятия должен составить 140 машин.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. РФ подготовила для авиасалона ряд мировых премьер. Так, запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с отечественными двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представлены международной публике впервые. В статической экспозиции российской техники можно увидеть прототип легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, показан российский беспилотник "Орион".

В новость была внесена правка (11:23 мск) - передается с уточнением заказчика в третьем абзаце, верно - эмират Рас-эль-Хайма

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Страны
Германия
ОАЭ
Перу
Россия
Продукция
Checkmate
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-52
Ми-17
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