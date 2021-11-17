The New York Times (США): космический мусор от испытания российского противоспутникового оружия вынудил астронавтов спрятаться в укрытии

Российские испытания противоспутниковой ракеты вызвали в США переполох. Из-за ракетного удара на околоземной орбите образовалось облако космического мусора, часть осколков приблизилась на «опасно близкое» расстояние к МКС, сообщает NYT. Из-за этого астронавты были вынуждены «укрыться» на несколько часов в пристыкованных космических кораблях.

Госдепартамент заявил, что из-за ракетного удара на околоземной орбите образовалось облако космического мусора из 1 500 крупных осколков.

Российские и американские астронавты на борту Международной космической станции получили указание укрыться в пристыкованных космических кораблях на тот случай, если в результате столкновения с космическим мусором потребуется эвакуация.

В понедельник Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, которая поразила один из находящихся на орбите российских спутников. В результате испытания образовалось обширное облако космического мусора, причем часть осколков приблизилась на опасно малое расстояние к МКС, из-за чего астронавты были вынуждены на несколько часов укрыться в двух космических кораблях, способных вернуть их на Землю.

Госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник выступил с заявлением, назвав осуществленный ракетный удар "безрассудным".

"В результате испытания на сегодня возникло более 1 500 осколков орбитального мусора, которые можно отследить. Вероятно также, что появятся сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера", - заявил он. Американское космическое командование опубликовало собственное заявление, в котором отметило: "Мусор будет находится на орбите долгие годы или даже десятилетия, создавая существенные риски для экипажа Международной космической станции и для действий человека в космосе".

"Прискорбно, что это сделали русские", - заявил во время интервью руководитель НАСА Билл Нельсон (Bill Nelson). По его словам, руководство НАСА провело переговоры с российским космическим агентством Роскосмос на тему противоспутниковых испытаний. Нельсон рассказал, что руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монтальбано (Joel Montalbano) и третий человек в НАСА Боб Кабана (Bob Cabana) находятся в Москве и планируют завтра обсудить проведенное испытание с российскими коллегами.

Нельсон также отметил, что этот инцидент создал угрозу трем астронавтам, находящимся на борту китайской космической станции "Тяньгун".

Российское военное командование не откликнулось на просьбу прокомментировать испытание противоспутникового оружия. Но оно прошло в момент усиления военной напряженности между Россией и США. В прошлую среду Госдепартамент заявил, что Россия наращивает группировку войск на границе с Украиной. Блинкен сказал, что агрессивные действия на границе "вызывают серьезную обеспокоенность у США".

НАСА и Роскосмос, которые совместно управляют космической станцией и защищают находящихся там астронавтов, в основном далеки от военной напряженности между Вашингтоном и Москвой. Но после проведенного в понедельник испытания возникла геополитическая напряженность.

По словам Нельсона, у него "есть основания считать", что руководство Роскосмоса не знало о подготовке запуска противоспутниковой ракеты российским Министерством обороны.

"Знай они об этом, они должны были поднять шум из-за опасности для астронавтов и космонавтов на борту МКС", - сказал он.

В понедельник российские власти направили уведомление с предупреждением самолетам избегать полетов в районе космодрома Плесецк, находящегося примерно в 1 000 километрах к северу от Москвы. С этого же космодрома в декабре 2020 года был произведен запуск другой российской противоспутниковой ракеты. Правда, тогда она никакую цель не поразила. В направленном в понедельник уведомлении говорится, что запуск должен состояться рано утром в понедельник, примерно в то время, когда над этим районом будет пролетать старый российский разведывательный спутник.

Ракета поразила этот спутник под названием "Космос 1408" и разнесла его на куски.

Примерно в это же время астронавтов НАСА на МКС неожиданно разбудил руководитель центра управления полетами из Хьюстона, который дали им указание укрыться в космическом корабле.

"Эй, Марк, доброе утро, извини за ранний звонок, - сказал этот руководитель одному из четырех находящихся на МКС астронавтов Марку Ванде Хаю. - Нас тут недавно проинформировали о разрушении спутника. Вынужден дать вам, ребята, указание начать процедуру перемещения в безопасное укрытие".

Астронавты задраили люки между отсеками станции и перешли в космический корабль, пристыкованный к МКС, который в случае аварии может вернуть их на Землю. В настоящее время там находятся два корабля, способных войти в земную атмосферу и доставить экипажи на поверхность Земли. Это капсула Crew Dragon компании SpaceX и российский корабль "Союз".

Раджа Чари, руководящий экипажем, который прилетел на МКС на прошлой неделе, перешел на борт Crew Dragon и включил все системы на случай отстыковки.

Астронавты оставались в капсулах около двух часов. Когда появились доклады о проведенном испытании, Роскосмос заявил, что МКС находится в "зеленой зоне", то есть, на безопасном расстоянии от "объекта". Пресс-секретарь агентства от комментариев отказался и предложил обратиться в российское Министерство обороны.

В результате противоспутниковых испытаний образуются скопления орбитального мусора, который может находиться в космосе десятилетиями. В результате российского ракетного удара возникло самое крупное с 2007 года новое облако космического мусора. В 2007 году Китай нанес ракетный удар по одному из своих старых метеорологических спутников. Тогда в результате испытания появилось примерно 2 300 обломков.

США в 2008 году проводили собственные испытания противоспутникового оружия, и тогда образовалось орбитальное облако примерно из 400 обломков. В 2019 году свое оружие испытала Индия, создав примерно такое же количество мусора.

Руководивший в то время НАСА Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine) рассказал, что из-за индийских испытаний МКС подверглась опасности. На прошлой неделе НАСА и российское космическое агентство были вынуждение изменить положение станции на орбите, чтобы в нее не попали обломки от китайского испытания 2007 года.

Испытания оружия - это не единственный источник появления мусора в космосе. Устаревшие спутники, которые не удалось соответствующим образом увести с орбиты, тоже добавляют его. Экспертов также беспокоит деятельность частных компаний, многие из которых являются американскими, так как они намерены запустить тысячи спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной интернет на Земле.

В последние годы свое присутствие в космосе наращивают американские военные, поскольку на околоземной орбите усиливается соперничество между Вашингтоном, Москвой и Пекином. В частности, в США созданы космические войска как отдельный вид вооруженных сил. Пентагон уже давно критикует Россию за деятельность в космосе, в частности, за то, что она подводит свои спутники слишком близко к американским спутникам-шпионам, а также выводит на орбиту аппараты, способные без предупреждения запускать маленькие и маневренные космические дроны.

"Российские испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту показывают, что Москва продолжает создавать системы космического оружия, которые подрывают стратегическую стабильность и создают угрозу всем странам", - отметил в своем заявлении командующий космическим командованием США Джеймс Дикинсон (James Dickinson).

Астронавты на борту МКС отнеслись к произошедшему спокойно. Ванде Хай, находящийся на орбите с апреля, поблагодарил центр управления полетами НАСА "за безумный, но хорошо скоординированный день" после того, как экипажи покинули свои спасательные средства. "Это был замечательный день для сплочения экипажа", - добавил он.

С участием Майкла Кроули (Michael Crowley), Эндрю Крамера (Andrew Kramer), Алины Лобзиной (Alina Lobzina) и Олега Манцева (Oleg Matsnev)

Джоуи Рулетт (Joey Roulette)