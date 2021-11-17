Войти
ЦАМТО

На строящемся фрегате "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проводятся работы по центровке главных двигателей

378
0
0
Погрузка газобтурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924) на АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, сентябрь
Погрузка газобтурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924) на АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, сентябрь 2021 года.
Источник изображения: АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 16 ноября. На строящемся фрегате "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 ведутся работы по центровке главных дизельных двигателей, турбин и редукторов.

После проведения этих работ корабелы "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) займутся центровкой и монтажом линии валопровода.

Ход строительства этого фрегата, как и других кораблей этого проекта находится на постоянном контроле у главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Ранее, в сентябре этого года, на третий серийный фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 была выполнена погрузка турбин и редукторов дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА). ДГТА М55Р, разработанный в Объединенной двигателестроительной корпорации, полностью отечественный агрегат, созданный на российских мощностях. Обе турбины правого и левого борта вместе с редукторами были погружены в кормовое машинное отделение корабля через специальные технологические вырезы.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службы, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
03.07.2017
Модернизированные фрегаты проекта 22350 смогут выполнять задачи эсминцев
21.04.2015
Стали известны лидеры рейтинга предприятий "Морской ВПК - 2015"
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
06.07.2010
Рэнкинг предприятий оборонно-промышленного комплекса России в 2009 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:40
  • 1
Вертолетный пролет
  • 17.11 05:47
  • 2
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 05:24
  • 1
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 05:00
  • 47
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 17.11 04:44
  • 29
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 20:25
  • 35
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 20:25
  • 2
Ядерный зонтик для Беларуси
  • 16.11 17:24
  • 122
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 16:35
  • 65
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 16.11 14:05
  • 79
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 12:54
  • 9
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 11:51
  • 3
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate