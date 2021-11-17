На строящемся фрегате "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проводятся работы по центровке главных двигателей

Погрузка газобтурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 (заводской номер 924) на АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, сентябрь 2021 года.

ЦАМТО, 16 ноября. На строящемся фрегате "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 ведутся работы по центровке главных дизельных двигателей, турбин и редукторов.

После проведения этих работ корабелы "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) займутся центровкой и монтажом линии валопровода.

Ход строительства этого фрегата, как и других кораблей этого проекта находится на постоянном контроле у главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Ранее, в сентябре этого года, на третий серийный фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проекта 22350 была выполнена погрузка турбин и редукторов дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА). ДГТА М55Р, разработанный в Объединенной двигателестроительной корпорации, полностью отечественный агрегат, созданный на российских мощностях. Обе турбины правого и левого борта вместе с редукторами были погружены в кормовое машинное отделение корабля через специальные технологические вырезы.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службы, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.