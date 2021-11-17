Ударный вертолет Ми-28НЭ совершил первый демонстрационный полет за рубежом

ЦАМТО, 16 ноября. В рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow 2021 ударный вертолет Ми-28НЭ производства холдинга "Вертолеты России" (Госкорпорация Ростех) совершил первый демонстрационный полет.

Гости и участники смогли увидеть фигуры сложного пилотажа боевого вертолета с уникальной маневренностью.

На Dubai Airshow 2021 российский ударный вертолет Ми-28 дебютировал в экспортной модификации. Это первый его показ за пределами России. Семейство вертолетов Ми-28 называют "Ночными охотниками" (по натовской классификации – Havoc – "Опустошитель"). Ми-28 принят на вооружение российской армии как основной ударный вертолет Воздушно-космических сил. В небе Дубая "Ночной охотник" показал свои высокие летно-технические характеристики. Ми-28 может выполнять ряд фигур пилотажа, доступных, кроме него, только самолетам.

Многие фигуры пилотажа выполнялись на минимальных высотах и скоростях, что особенно важно для живучести вертолета в условиях реальных боевых действий. Под управлением заслуженного летчика-испытателя Героя России Сергея Баркова Ми-28НЭ продемонстрировал боевые развороты, пикирования, горки, полет хвостом вперед, зависание и набор высоты с вращением.

Летчики продемонстрировали динамические возможности машины, ее устойчивость в воздухе и послушность в управлении. Боевые свойства "Ночного охотника" значительно расширены благодаря его маневренности. Он способен быстро заходить на цель даже при активном маневрировании.

Ударный вертолет Ми-28 обладает мощным комплексом вооружения, который включает в себя подвижную автоматическую 30-мм пушку с диапазоном поворота влево-вправо на 110 град., противотанковые управляемые ракеты трех типов с дальностью стрельбы 6 и 10 км, управляемые ракеты "воздух-воздух", неуправляемые ракеты двух типов, подвесные пушечные контейнеры, авиабомбы калибра до 500 кг.

Лопасти несущего винта "Ночного охотника" способны выдержать попадание снаряда калибра 30 мм. Вертолет оснащен двигателями повышенной мощности – 2400 л.с. каждый. Возможен полет на одном двигателе при повреждении другого. "Ночной охотник" обладает высокой живучестью. Лобовые и боковые стекла кабины экипажа бронированы. Кабина Ми-28НЭ защищена керамической броней Ми-28НЭ способен эффективно выполнять поставленные задачи в условиях жаркого климата. На нем установлено новое экранно-выхлопное и пылезащитное устройство.

Ми-28НЭ производится на предприятии "Роствертол", входящем в холдинг "Вертолеты России".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".