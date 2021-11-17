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ТАСС

Управлять роем беспилотников можно будет с самолета или корабля

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Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021
Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Представленное компанией "Кронштадт" на Dubai Airshow 2021 новое автоматизированное рабочее место оператора для управления группой беспилотников можно установить на самолет или корабль

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Система управления группой авиационных беспилотников, представленная на Dubai Airshow 2021 компанией "Кронштадт", может быть установлена на самолет или корабль для создания единого информационного поля в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС во вторник на полях авиационной выставки представитель компании-разработчика.

"Представленное на Dubai Airshow 2021 новое автоматизированное рабочее место оператора для управления группой беспилотников может быть установлено на самолет или корабль. Таким образом, можно оборудовать воздушные и корабельные носители и осуществлять управление группировками в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России", - сказал он.

По словам представителя компании, новинка может обеспечить создание сетецентрических систем для ведения боевых действий. "Будет обеспечиваться интеграция в единое информационное поле боевых информационно-управляющих систем самолетов и кораблей", - отметил собеседник агентства.

Автоматизированное рабочее место оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотными летательными аппаратами впервые представляется компанией "Кронштадт" на Dubai Airshow 2021. В комплексе используются передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности. При использовании новой системы оператор вместо непосредственного управления беспилотниками сможет выполнять только верхнее целеполагание. Основные операции, связанные с контролем за выполнением полета, управлением системами, решением целевой задачи, взаимодействием между бортами внутри группы БЛА, будет исполнять компьютер, используя элементы искусственного интеллекта. Такой подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития и стать полуавтономными, а не автоматически управляемыми. Заводские испытания системы планируют начать в 2022 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер. Так, в рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представлены международной публике впервые. В статической экспозиции российской техники можно увидеть прототип легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того показан российский беспилотник "Орион".

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-52
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