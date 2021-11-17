ВВС Таиланда получат легкие боевые самолеты AT-6E "Вольверин"

ЦАМТО, 16 ноября. Командование ВВС Таиланда заключило с американской компанией Textron Aviation Defense контракт на поставку восьми легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин".

Контракт также предусматривает поставку наземного вспомогательного оборудования, запасных частей и обучение личного состава.

Стоимость продажи составила 143,4 млн. долл. Таким образом, ВВС Таиланда стали первым зарубежным заказчиком американского легкого штурмовика, который в Таиланде получит обозначение AT-6TH. Согласно условиям контракта, работы будут выполняться на предприятии Textron Aviation в Уичито (шт.Канзас).

По заявлению президента и главного исполнительного директора Textron Aviation Defense Томаса Хаммура, ВВС Таиланда выбрали AT-6 для выполнения широкого спектра задач, включая обеспечение безопасности границ, борьбу с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Новые самолеты заменят устаревшие L-39 "Альбатрос".

Американская компания заявила, что контракт будет способствовать росту возможностей аэрокосмической промышленности Таиланда в соответствии с 10-летним планом закупок и развития ВВС Таиланда и стратегией развития ОПК страны.

Обучение тайских технических специалистов обслуживанию самолетов начнется в Таиланде в 2023 году, а подготовка летного состава будет проходить в Уичито (шт.Канзас), начиная с 2024 года. В заявлении указано, что AT-6 будут приняты на вооружение ВВС Таиланда в 2024 году. Они войдут в состав 411-й эскадрильи 41-го авиакрыла, размещенного на авиабазе "Чианг Мэй".

Как ранее сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года Textron Aviation Defense (подразделение Textron Inc.) заключила с командованием ВВС Таиланда контракт на создание интегрированной системы обучения для применения на базе Школы летной подготовки ВВС Таиланда (авиабаза "Кампхенг Саен"). Соглашение стоимостью 162 млн. долл. предусматривает поставку 12 учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки T-6C "Тексан-2", другого сопутствующего оборудования и услуг.

Поставка T-6C "Тексан-2", получивших национальное обозначение T-6TH, запланирована на конец 2022 года – начало 2023 года. Предполагается, что первые два самолета выполнят перелет в Таиланд из США, а остальные будут собраны из машинокомплектов на авиабазе "Кампхенг Саен".

Унификация T-6C с AT-6E "Вольверин" составляет около 85%, что упростит эксплуатацию, а также снизит затраты на обслуживание и поставку запасных частей.