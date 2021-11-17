Глава "Кронштадта" Богатиков: создание полного робота-убийцы не будет проблемой для России

ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Создать полного робота-убийцу для России технически не является проблемой, главная сложность - научить его точно применять оружие именно по противнику, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

"Создание полного робота-убийцы не является проблемой. Тем более, что системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в наших Вооруженных силах еще со времен СССР", - сказал Богатиков, отвечая на вопрос - возможно ли разработать ударный дрон, способный совершенно автономно действовать во всех аспектах на поле боя.

По его словам, главная проблема при разработке таких систем лежит в необходимости научить их действовать в условиях сложной обстановки современного поля боя и самостоятельно правильно определять противника и "безошибочно применять оружие именно по противнику".

Он добавил, что здесь также "существует морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа".

"Предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны, способы ведения боевых действий. Когда на поле боя столкнутся роботы, но не человек", - добавил глава "Кронштадта".