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РИА Новости

Глава "Кронштадта" Богатиков: создание полного робота-убийцы не будет проблемой для России

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Беспилотник
Беспилотник.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Создать полного робота-убийцу для России технически не является проблемой, главная сложность - научить его точно применять оружие именно по противнику, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

"Создание полного робота-убийцы не является проблемой. Тем более, что системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в наших Вооруженных силах еще со времен СССР", - сказал Богатиков, отвечая на вопрос - возможно ли разработать ударный дрон, способный совершенно автономно действовать во всех аспектах на поле боя.

По его словам, главная проблема при разработке таких систем лежит в необходимости научить их действовать в условиях сложной обстановки современного поля боя и самостоятельно правильно определять противника и "безошибочно применять оружие именно по противнику".

Он добавил, что здесь также "существует морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа".

"Предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны, способы ведения боевых действий. Когда на поле боя столкнутся роботы, но не человек", - добавил глава "Кронштадта".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
Робот
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