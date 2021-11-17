Две российские подлодки и корвет пополняют запасы на Филиппинах

Они совершают переход с Балтики на Тихоокеанский флот РФ

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Две новые российские подлодки и корвет, оснащенные высокоточным оружием большой дальности, зашли в порт Филиппин, сообщил флот во вторник.

"Отряд кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота в составе корвета "Гремящий" и подводных лодок проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отряд выполняет переход с Балтийского флота к месту постоянной дислокации на Тихоокеанский флот. Филиппинский порт - последний на пути российского отряда иностранный порт, куда моряки-тихоокеанцы зашли для пополнения запасов, заявили российские военные.

Отряд прошел Балтийское, Северное, Средиземное, Красное и Аравийское моря, а также Атлантический и Индийский океаны, сообщил Тихоокеанский флот.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Основная задача таких кораблей - обнаружение и уничтожение надводных судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли этого проекта гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Сообщалось, что для Тихоокеанского флота идёт строительство шести дизельных подлодок проекта 636.3 - носителей высокоточного ракетного оружия.

Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав ВМФ 24 октября 2020 года. Летом сообщалось, что эти две подлодки отрабатывали задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

12 октября ВМФ России передали третью подлодку проекта - "Магадан".

"Её мы ждём в родном пункте базирования в 2022 году, после совершения межфлотского перехода с Балтийского флота, где она сейчас находится. Также в следующем году в состав флота войдёт четвертая подлодка этого проекта "Уфа". С учётом темпа строительства все шесть таких подводных лодок мы планируем получить до 2024 года", - сказал 10 ноября командующий Тихоокеанским флотом командующий Сергей Авакянц.

"До 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота", - сказал в августе главком ВМФ Николай Евменов.

Военные сообщали, что на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии - "Уфе" - идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы. Пятая и шестая подводные лодки серии - "Можайск" и "Якутск" - заложены на "Адмиралтейских верфях в августе 2021 года.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").