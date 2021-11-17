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Известия.ru

Все самолеты РФ на авиасалоне в Дубае оснастили российскими двигателями

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На авиасалоне в Дубае Россия представила самолеты как гражданской авиации, так и военной: от бизнес-джета SSJ-100 AURUS до истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказал корреспондент «Известий» с места событий.


Уже заключены несколько контрактов о продаже новинок авиационной техники. Так, вертолет Ми-171а2 в VIP-комплектации прибыл на выставку как экспонат, но уже куплен одним из представителей арабских королевских семей. Кроме того, подписаны первые соглашения между крупными компаниями. Как отметил генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов, Boeing будут делать из российского титана.

Больше всего внимание зарубежных специалистов привлек истребитель Checkmate, или Су-75. Его презентацию с лазерным шоу и стробоскопами для разных делегаций запускали каждые 15 минут.

Су-75 Checkmate — это однодвигательный многоцелевой истребитель пятого поколения. Его практически невозможно обнаружить. Системы искусственного интеллекта, встроенные в аппарат, при необходимости выполняют роль второго пилота.

Одним из главных преимуществ Checkmate является модульная конструкция, которая позволяет сконфигурировать истребитель практически под любые задачи: можно увеличить экипаж до двух человек или, наоборот, сделать его беспилотным, установить любые из доступных средств поражения, изменить конфигурацию средств радиоэлектронного оборудования. Весомым плюсом для потенциальных покупателей служит и экономическая привлекательность Cу-75, особенно по сравнению с зарубежными аналогами.

Так, главный конкурент Checkmate — американский истребитель F-35 Lightning со схожими с российской разработкой боевыми и летными характеристиками. Однако стоит он намного дороже. F-35 уже давно прозвали «истребителем денег».

В воздухе фигуры высшего пилотажа показывают российские вертолеты, а также непревзойденное мастерство на самолетах «Сухого» демонстрирует пилотажная группа «Русские витязи».

14 ноября в Дубае стартовала 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021.

3 сентября глава Минпромторга России Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. При этом он допустил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля на МАКС-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было.

Checkmate будет стоить $25–30 млн. Его будут собирать в Комсомольске-на-Амуре.

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