Более 100 корабелов удостоены наград за создание ракетоносца "Борей-А"

Президент России Владимир Путин издал указ о награждении орденами и медалями большой группы корабелов и конструкторов - создателей головного подводного ракетоносца "Князь Владимир" проекта 955 "Борей-А".

Как стало известно "Российской газете", государственных наград удостоены более ста (по некоторым данным - более 120) участников широкой научно-производственной кооперации, включая ведущее конструкторское бюро ЦКБ МТ "Рубин", разработчиков отдельных систем из профильных НИИ и КБ, изготовителей оборудования и, конечно, корабелов "Севмаша", где все было собрано воедино, заведено на стапель и в результате семи лет напряженной работы стало стратегическим подводным крейсером четвертого поколения "Князь Владимир".

Командование ВМФ, Объединенная судостроительная корпорация и руководство страны высоко оценили результаты, достигнутые в такой кооперации. По просьбе "РГ" на "Севмаше" уточнили, что среди награжденных 74 работника их верфи - инженеры, сварщики, судовые монтажники, представители других специальностей, принимавшие участие в строительстве этого подводного крейсера. Как ожидается, награды будут вручены корабелам в преддверии дня рождения верфи, который отмечают 21 декабря.

Напомним, что закладка нового корабля по модернизированному проекту "Борей-А" состоялась 30 июля 2012 года. На официальной церемонии в стапельном цехе "Севмаша" присутствовал президент России Владимир Путин. После вывода из эллинга и спуска на воду "Князь Владимир" как головной в серии был подвергнут всесторонним испытаниях по расширенной программе - с ракетными пусками и торпедной стрельбой.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко в момент подъема Андреевского флага заявил, что "Князь Владимир" открыл линейку кораблей практически нового проекта, в котором "воплощены самые передовые конструкторские разработки, вложены душа и труд корабелов "Севмаша", а также сотен контрагентских организаций".

12 июня 2020 года, в День России новый подводный крейсер был включен в боевой состав ВМФ.

А три недели спустя экипаж К-549 под командованием капитана I ранга Владислава Дружина совершил межбазовый переход к месту постоянной дислокации в Гаджиево и был включен в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота.

По сообщениям из открытых источников, в рамках учений "Умка-2021" в марте 2021-го "Князь Владимир", вооруженный ракетами "Булава", вместе с двумя другими ракетоносцами Северного флота всплыл из-подо льда в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. А летом нынешнего года совершил переход с Кольского полуострова в Кронштадт и в день ВМФ принял участие в Главном военно-морском параде.

Сейчас АПЛ "Князь Владимир" несет службу на Северном флоте.

И поджидает младшего собрата - под именем собственным "Князь Олег" он проходит завершающий этап испытаний и недавно выполнил первый для себя пуск "Булавы" из подводного положения. Как это было и что предшествовало такому событию - на этом видео в новой программе "Вести Севмаша".

Александр Емельяненков