Генерал-полковник Александр Чайко стал командующим войсками Восточного военного округа

С апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия

ТАСС, 16 ноября. Герой России генерал-полковник Александр Чайко назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"Сегодня статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа. В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками генерал-полковнику Александру Чайко", - говорится в распространенном сообщении.

Панков отметил, что новый командующий - опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. В период с апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.

"Сегодня на войска Восточного военного округа возложены важные задачи по защите национальных интересов России на ее восточных рубежах. Желаю новому командующему и всему личному составу Восточного военного округа успехов в решении стоящих задач", - добавил Панков.

Генерал-полковник Чайко проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С июля 2014 года командовал общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

Герой России Чайко дважды командовал российской группировкой в Сирии - с 2019 по 2020 год и с февраля по июнь 2021 года. С февраля 2019 года он являлся заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ, где отвечал за разрешение проблемных вопросов в Сирии. 11 июня 2021 года Чайко указом президента было присвоено звание генерал-полковника. Помимо звания Героя России награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом Суворова, орденом "За военные заслуги".