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Российская газета

С большим успехом проходят премьеры российских самолетов на авиасалоне в Дубае

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Источник изображения: rg.ru

В день открытия Dubai Airshow 2021 впервые за историю мировых авиасалонов прошло сразу несколько зарубежных отечественных премьер авиационной, в том числе беспилотной, и ракетной техники. Причем авиацию убедительно представили как в военном, так и в гражданском сегменте.


Конечно, самым эффектным был показ легкого тактического истребителя Checkmate ("Шах и мат"). Презентацию посетил его Высочество Мохаммед бен Рашид Аль Мактум - вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая. Судя по реакции, самолет и само его представление произвели впечатление на высокого гостя. И это не удивительно. Показ самолета сопровождался не только ярким лазерным шоу, но и представлением нового парфюма, названного также Checkmate. Утверждается, что этот аромат тоже можно отнести к пятому поколению.

В дополнение к привезенной в Дубай полноразмерной модели истребителя "Ростех" разместил на YouTube-каналах госкорпорации и ОАК новый видеоролик. На нем наряду с пилотируемой машиной впервые демонстрируются кадры беспилотной модификации Checkmate. Похоже, появление этого истребителя на мировом рынке вооружений действительно кому-то может поставить мат.

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре готовятся к производству истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate. А гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, отвечая на вопросы журналистов, уточнил: "Чтобы поднять самолет, нужно где-то три опытных машины, три образца, которые будут осуществлять испытательные полеты". Они должны быть построены в 2023 году, после чего начнутся их испытания в воздухе.

Сообщается, что "Рособоронэкспорт" в рамках Dubai Airshow 2021 начал вести интенсивные переговоры о поставках с потенциальными покупателями Checkmate. Объем этих поставок зарубежным заказчикам на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин.

Наряду с боевой сенсацией наши авиастроители показали и гражданские новинки - среднемагистральный МС-21-310 и бизнес-самолет на базе Superjet 100. МС-21-310 примечателен тем, что на нем установлены отечественные реактивные двигатели большой мощности ПД-14. А Superjet 100, получивший в своей бизнес-версии новое имя - AURUS Business Jet, по характеристикам и цене очень выгодно отличается от зарубежных конкурентов. Эксперты уверены, что у этих машин хорошие перспективы на внутрироссийском и зарубежном рынках пассажирской авиации.

Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" впервые демонстрирует за рубежом новейшую зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь" и зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан". И они тоже оказались в зоне повышенного внимания профессиональных участников Dubai Airshow 2021.

И еще одна сенсация, которую предстоит оценить. Это настоящий прорыв отечественных ударно-разведывательных беспилотников. Их демонстрирует компания "Кронштадт". По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, наша страна зашла на мировой рынок беспилотников с некоторым опозданием, но сейчас мы активно наращиваем упущенное и работаем на уровне ведущих производителей.

Уже получено около 15 заявок на поставку за рубеж дронов "Орион-Э" и состоялись переговоры об экспортных поставках этих беспилотников с делегациями из более чем десяти стран. Экспортные поставки могут начаться уже в следующем году.

Проявлен интерес и к беспилотному летательному аппарату радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", а также перспективному скоростному ударному дрону "Гром".

Главная сенсация авиасалона Dubai Airshow 2021 - презентация Россией легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate ("Шах и мат").


Сергей Птичкин

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Орион БПЛА
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
Алмаз-Антей
Кронштадт
ОАК
Ростех
РОЭ
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Михеев Александр
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МС-21
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