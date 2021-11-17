США выразили недовольство закупкой Индией российских ЗРС

Соединенные Штаты вновь заявили о своей обеспокоенности закупкой Индией полков российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в понедельник, 15 ноября.

«Мы очень четко говорили своим индийским партнерам, что мы обеспокоены этими системами, у меня нет ничего нового, что я мог бы сказать. Министр посещал Нью-Дели, мы об этом говорили и определенно обеспокоены по поводу этих систем», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона из телефонного брифинга для журналистов.

14 ноября стало известно, что Россия начала поставлять Индии ЗРС С-400. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, поставки идут по графику.

25 августа глава Шугаев рассказал, что поставка первого полкового комплекта систем ПВО С-400 в Индию была запланирована до конца года. Россия начала производство С-400 для Индии в феврале 2020 года.

В 2015 году индийский совет по оборонным закупкам одобрил потенциальный контракт. Договор на поставки С-400 был подписан в 2018 году. Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».