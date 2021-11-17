Вертолет Ка-226Т получил новейшую авионику

Первый опытный образец (предположительно, ОО1) модернизированного вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получившем название "Альпинист" (Сlimber), в первом полете, ноябрь 2021 года.

Система предназначена для автономного определения пространственного положения и высотно-скоростных параметров воздушного судна, рассказали в пресс-службе Концерна Радиоэлектронные технологии

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Глубоко модернизированный вертолет Ка-226Т, впервые демонстрирующийся за рубежом на Dubai Airshow 2021 в ОАЭ, получил более компактную и легкую авионику с улучшенными характеристиками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" в рамках авиасалона.

"Система предназначена для автономного определения пространственного положения и высотно-скоростных параметров воздушного судна. Аппаратура, включенная в состав усовершенствованного Ка-226Т, также отличается меньшей массой и габаритами", - рассказали в пресс-службе.

В бортовое оборудование Ка-226Т входит целая серия приборов: блок для сбора информации об общевертолетном оборудовании и силовой установке, индикаторы для отображения информации экипажу, система резервных приборов, светосигнальное табло. Новая система резервных приборов ИСРП-5-3 в автономном режиме определяет крен, тангаж и магнитный курс вертолета, вычисляет его барометрическую высоту, приборную скорость, вертикальную скорость, предоставляет пилотажно-навигационные данные, сведения о параметрах двигателя, координатах воздушного судна, а также аварийную, предупреждающую и уведомляющую информацию.

В рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2021 состоялась международная премьера обновленного Ка-226Т. Вертолет приспособлен к полетам в высокогорье, поэтому проект модернизации машины получил рабочее название "Альпинист" (Climber). От предыдущих моделей семейства Ка-226 его отличает новая конструкция планера и фюзеляжа с возросшими аэродинамическими характеристиками. Корпус вертолета изготовлен с применением современных облегченных материалов. На вертолет установлена ударопрочная топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности.

Летные испытания легкого модернизированного Ка-226Т в настоящее время ведутся на базе испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов". Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер: полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представлены международной публике впервые. В статической экспозиции российской техники можно увидеть прототип легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, показан российский беспилотник "Орион".