Россия отказалась ставить США в известность по поводу испытаний оружия

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не предупредила США о проведении испытаний противоспутникового оружия. Об этом 15 ноября сообщил портал Politico.

«Это был безответственный поступок. Мы внимательно следим за теми видами деятельности, которые Россия, похоже, намерена развивать, и которые могут представлять угрозу не только нашим интересам национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав. И опять же, мы очень четко дали понять, что хотели бы видеть нормативные требования для взаимодействия в космосе, чтобы это пространство ответственно использовалось всеми космическими державами», — приводит портал слова Кирби.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что Россия «опрометчиво провела опасное испытание противоспутниковой ракеты прямого наведения против одного и собственных спутников».

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.