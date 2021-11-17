Войти
Известия.ru

Россия отказалась ставить США в известность по поводу испытаний оружия

346
0
0
Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не предупредила США о проведении испытаний противоспутникового оружия. Об этом 15 ноября сообщил портал Politico.

«Это был безответственный поступок. Мы внимательно следим за теми видами деятельности, которые Россия, похоже, намерена развивать, и которые могут представлять угрозу не только нашим интересам национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав. И опять же, мы очень четко дали понять, что хотели бы видеть нормативные требования для взаимодействия в космосе, чтобы это пространство ответственно использовалось всеми космическими державами», — приводит портал слова Кирби.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что Россия «опрометчиво провела опасное испытание противоспутниковой ракеты прямого наведения против одного и собственных спутников».

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
28.10.2021
В МИД РФ выразили обеспокоенность стремлением США размещать РСМД в Европе
22.01.2021
Al Araby: выход из Договора по открытому небу. Что будет дальше?
18.02.2019
Раскол нации: в конгрессе США требуют сохранить ДРСМД
01.02.2019
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:40
  • 1
Вертолетный пролет
  • 17.11 05:47
  • 2
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 05:24
  • 1
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 05:00
  • 47
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 17.11 04:44
  • 29
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 20:25
  • 35
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 20:25
  • 2
Ядерный зонтик для Беларуси
  • 16.11 17:24
  • 122
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 16:35
  • 65
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 16.11 14:05
  • 79
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 12:54
  • 9
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 11:51
  • 3
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate