Глава "Кронштадта" Богатиков: в России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона

ДУБАЙ, 16 ноя — РИА Новости. В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета "Термит" и пусков с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия в шесть километров, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Ранее в стране не применяли беспилотные вертолеты с ракетным вооружением.

На форуме "Армия-2021" показали разработанный НПП "Стрела" (входит в "Кронштадт") беспилотный вертолет проекта "Термит". Дрон демонстрировали с ракетами С-8Л концерна "Калашников".

"Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ", — рассказал Богатиков.

На "Армии-2021" Минобороны России подписало с НПП "Стрела" контракт на поставку беспилотных вертолетов "Термит". На этой же выставке замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что эти боевые машины должны поступить в российские Вооруженные силы в ближайшей перспективе.

Согласно данным, представленным на выставке, "Термит" оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров.

С-8Л позволяет уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. У ракеты есть лазерная полуактивная головка самонаведения, осколочно-фугасная боевая часть. Дальность ее стрельбы — до шести километров.