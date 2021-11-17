Глава NASA возмутился якобы проведенными Россией испытаниями противоспутникового оружия

Билл Нельсон полагает, что была угроза для МКС

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Испытания противоспутникового оружия, якобы проведенные РФ, поставили под угрозу Международную космическую станцию (МКС) и находящийся на ней экипаж. Такое мнение выразил в понедельник руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Глава NASA повторил утверждения властей США относительно того, что РФ якобы провела испытания противоспутникового оружия, при которых был поражен спутник и возник космический мусор. "Я, как и госсекретарь [США Энтони] Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком", - заявил Нельсон.

По его утверждению, "немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов". Глава NASA назвал "эти действия безрассудными и опасными", а также заявил, что наравне с МКС в результате инцидента могла пострадать китайская орбитальная станция и находящиеся на ней космонавты.

"NASA продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите", - отметил Нельсон. По его словам, "все страны имеют обязательства по предотвращению намеренного создания космического мусора от [использования] противоспутникового оружия и поддержанию безопасных и устойчивых" условий в космосе.

Ранее в понедельник госсекретарь США выступил с утверждением, что "15 ноября 2021 года Российская Федерация безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников". По версии госсекретаря США, в результате возникло более 1,5 тыс. осколков, которые "можно отследить". По мнению Блинкена, вероятно, также возникнут "сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера". По словам Блинкена, Вашингтон намерен вместе со своими союзниками дать ответ на приписываемые России действия.

Озабоченность действиями России в космосе ранее выражали некоторые американские генералы. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, подчеркнув, что Москва выступает за мир и сотрудничество.