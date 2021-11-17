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Вестник Мордовии

Забытый танк СССР 90-х годов "Бунтарь" и сейчас выглядел бы современно

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Более сорока лет назад в СССР работали над танком, который мог бы стать основой отечественных танковых войск. Речь идет о харьковском "Бунтаре" - Объекте 490А с экипажем из трех человек.

Внешне эта машина должна была сильно отличаться от ставших привычными Т-64, Т-72 и Т-80. Прежде всего, - низкопрофильной башней с длинноствольной, более мощной по сравнению с серийными 125-мм пушкой.

Интересно, что был расположен экипаж с левой стороны, в корпусе находился механик-водитель. Кстати, он должен был управлять танком с помощью штурвала, рядом с ним располагался топливный бак на 1290 литров дизельного топлива.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В башне, опять же слева, друг за другом сидели наводчик- оператор и командир. В их распоряжении имелись самые современные на то время отечественные прицелы, телевизионные средства наблюдения. В качестве недоработки можно отметить то, что на двоих бойцов в башне имелся всего один люк.

С правой стороны смонтировали автоматизированную систему заряжания, обеспечивающую высокую скорострельность. Шасси состояло из семи опорных катков на каждый борт. Двигатель первоначально имел мощность 1000 л.с., затем его планировали заменить на 1200-сильный.

Танк обладал внушительным даже по современным меркам бронированием, впоследствии, возможно, ее усилили бы динамической защитой.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Были построены ходовой макет и опытный образец. Испытания подтвердили правильность выбранных решений, однако в итоге стали делать еще более мощный танк, вооруженный 152-мм пушкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
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