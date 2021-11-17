Длинная рука России

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3М получил новую авионику и вооружение

Большинство из нас уже привыкли к тому, что СМИ коллективного Запада научились озвучивать тайные замыслы российского президента и его ближайшего окружения. Именно к таким «сенсационным сообщениям» можно отнести информацию, основанную на данных Английского королевского объединенного института оборонных исследований и недавно появившуюся на страницах французского издания Marseille News. По версии эксперта в сфере ВВС Джастина Бронка, Российская Федерация «приступила к подготовке патрулирования ракетоносцами дальней авиации неба над акваторией Мексиканского залива».

Причинами такого «беспрецедентного решения Москвы» эксперт считает перманентные «маневры сил Североатлантического альянса у российских границ и провокации со стороны Украины на территории Донбасса».

Далее Джастин Бронк заявляет: «Когда его предположения приобретут статус свершившегося факта, это станет «недвусмысленным сигналом для политического и военного руководства Соединенных Штатов Америки об иссякнувшем терпении Москвы в отношении натовских провокаций вблизи своих границ. И это способно поставить мировое сообщество в ситуацию, аналогичную Карибскому кризису 1962 года».

Не вдаваясь в подробности относительно реальности такого сценария развертывания событий, отметим, что оценка западного эксперта достаточно объективна. По крайней мере по уровню военно-политической опасности для сохранения мира на планете. Однако необходимо понимать, что подобное «патрулирование» Мексиканского залива российскими стратегическими бомбардировщиками следует рассматривать в качестве технически сложной и дорогостоящей военной операции. На ее подготовку необходимо затратить колоссальное количество сил, времени, топлива и, естественно, денег.

Тем не менее разработка и реализация стратегических планов являются прерогативой политического и военного руководства России, а для нас информация в Marseille News – прекрасный повод напомнить читателю об одном из главных героев этой публикации – дальнем сверхзвуковом бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М, вернее, одной из его последних модификаций Ту-22М3 (Ту-22М3М) – Backfire по классификации НАТО.

«Встречный огонь» России

Хорошо, что помним о Backfire не только мы, но и наши заклятые заокеанские «партнеры». Совсем недавно в популярном американском консервативном журнале The National Interest опубликован материал о пагубности недооценки руководителями ВМС США «древнего русского бомбардировщика Ту-22М3», естественно, с неприемлемыми для экспертной информации, но ставшими традиционными для американских журналистов ляпами. Одним из них стало определение возраста российского самолета – почти пятьдесят лет. В действительности даже первая серийная модификация этого самолета – Ту-22М2 – на крыло встала лишь в мае 1973 года, а официальное принятие этого самолета на вооружение советских ВВС состоялось в августе 1976 года.

Что же касается появившегося в результате следующей, причем весьма радикальной модернизации и эксплуатирующегося сегодня в составе дальней авиации ВВС Российской Федерации «Изделия 45-03», то на вооружение он поступил в 1989-м, то есть тридцать два года назад. Для сравнения: американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress летает в ВВС США начиная с 1955 года – 66 лет. Это к вопросу о «летающих древностях».

“Использование принципиально новой элементной базы в бортовом радиоэлектронном оборудовании значительно расширяет номенклатуру применяемого Ту-22М3М вооружения, включая и современное высокоточное оружие”

Однако вернемся к Ту-22М3, которых сегодня в составе командования дальней авиации ВКС Российской Федерации более шести десятков. В ближайших планах – их глубокая модернизация до уровня Ту-22М3М.

Стартом продолжающейся до сих пор военной карьеры этого стратегического бомбардировщика стало решение Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР, принятое в январе 1974 года. В соответствии с ним предлагалось провести глубокую модернизацию существующих Ту-22М2, включая установку новых двухконтурных, трехкаскадных турбореактивных силовых агрегатов НК-25, отличающихся повышенной мощностью и экономичностью, электронной системы управления ЭСУД-25 и радиолокационных систем прицельного комплекса. Дальнейшее конструктивное развитие модернизированного самолета, целью которого стало улучшение аэродинамических, технических и эксплуатационных характеристик, было регламентировано постановлением СМ СССР от 26.06.1974 года № 534-187.

Новая модификация, названная Ту-22М3, получила воздухозаборники измененной конструкции. Расположение под углом к фюзеляжу сделало их частью несущей конструкции самолета, что разгрузило крыло и уменьшило динамическое сопротивление на малых скоростях, позитивно сказавшись на летных характеристиках.

Компоновочно-конструктивная схема обновленного дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца с изменяемой геометрией крыла Ту-22М3 позволяет определить его как цельнометаллический низкоплан с двумя расположенными в задней части фюзеляжа ТРДДФ (турбореактивный двухконтурный двигатель с режимом «форсаж»). Самолет имеет стреловидное хвостовое оперение, а крыло может изменять угол отклонения в полете. В конструкции Ту-22М3 наряду со сплавами алюминия и титана, высоко- и жаропрочными сталями широко использованы неметаллические конструкционные материалы.

И швец, и жнец

Ту-22М3, максимальная боевая нагрузка которого составляет 24 тонны (оптимальная ровно вдвое меньше), способен развивать скорость до 2300 километров в час (примерно 1,86 М) и преодолевать расстояние семь тысяч километров. Его основное предназначение – ведение боевых действий в оперативной зоне как сухопутных, так и морских ТВД. В качестве основных целей Ту-22М3 рассматриваются подвижные и неподвижные, площадные и радиолокационно-контрастные, видимые и невидимые объекты. Самолет готов днем и ночью в простых метеоусловиях выполнять комплекс боевых задач, включающих:

нанесение ракетных ударов в диапазоне высот от тысячи метров до практического потолка по радиолокационно видимым и невидимым целям на дальностях до трехсот километров (в отношении площадных целей показатель дальности пуска возрастает вдвое);

ведение радиолокационной, тепловой, оптической, радиационной и других видов разведки;

выполнение прицельного бомбометания неуправляемыми авиационными боеприпасами с высот от двухсот метров до практического потолка.

В качестве основного вооружения Ту-22М3 используются сверхзвуковые крылатые ПКР Х-22 «Буря», максимальные показатели скорости и дальности полета которой составляют 370 километров в час и 480 километров соответственно. До недавнего времени в арсенал ракетоносца входили аэробаллистические твердотопливные ракеты Х-15, снятые сегодня с вооружения по причине окончания сроков хранения двигателей.

Многие информационные источники, особенно тяготеющие к художественным образам, называют Ту-22М3 «убийцей авианосцев», что как минимум некорректно. Авианосец не разгуливает по морским просторам в одиночестве, а заявлять о том, что один даже до зубов вооруженный Ту-22М3 способен уничтожить авианосную ударную группу, непрофессионально. Эффективная работа при уничтожении АУГ предполагает несколько тактических схем действия группы таких ракетоносцев, до авиаполка включительно. Это может быть как фронтальный массированный удар с одного направления, так и волнообразные атаки отдельными группами с применением самолетов – постановщиков помех и сверхзвуковых противорадиолокационных ракет Х-22МП.

Красив, вооружен и опасен

А теперь поговорим о модификации Ту-22М3М, принятой на вооружение ВКС России в июле 2014 года. Она характеризуется обновленными средствами связи и улучшенной авионикой, но наиболее революционные изменения претерпело БРЭО. Модернизированный Ту-22М3М получил специализированную цифровую вычислительную подсистему СВП-24-22, разработанную и производимую ЗАО «Гефест и Т» в подмосковном Жуковском. Ее уникальность не только в способности наведения самолета на цель с возможностью перенацеливания в процессе полета, но и в способности обеспечить групповую атаку объекта самолетами Ту-22М3М с нескольких направлений. Использование принципиально новой элементной базы в бортовом радиоэлектронном оборудовании значительно расширяет номенклатуру применяемого вооружения, включая и современное высокоточное оружие. Кроме того, глубокая модернизация решает еще одну достаточно важную для современной авиации проблему – обязательное выполнение капремонта в сочетании с продлением эксплуатационного ресурса авиационной техники до сорока лет.

Самым броским при визуальном анализе модифицированного бомбардировщика конструктивным изменением является возвращение штанги топливоприемника для дозаправки в полете. Это устройство присутствовало на ранних модификациях Ту-22М и было удалено при исполнении Договора ОСВ-2 от 18 июня 1979 года. Возможность дозаправки топливом в разы увеличит боевой радиус полета бомбардировщика, который сегодня не превышает 2–2,5 тысячи километров.

На этом отличия не заканчиваются. Вместо кормовой артиллерийской установки ГШ-23Л смонтирован обтекатель с радиоэлектронным оборудованием. Такая трансформация олицетворяет изменение концепции самообороны стратегического бомбардировщика, предусматривающей замену оружия на эффективные средства радиолокационного противодействия.

Как уже отмечалось, самые революционные изменения на Ту-22М3 претерпела именно авионика. Производителем заявлена замена порядка 80 процентов систем. Новые приборы включены в системы связи, навигации и управления вооружением. Мало того, БРЭО Ту-22М3М в определенной степени унифицирован радиоэлектронным оборудованием перспективного стратегического бомбардировщика Ту-160М2, что упрощает их совместное боевое применение.

Уже упомянутая система СВП-24-22 «Гефест» обеспечивает эффективную обработку поступающей на борт информации и выдачу данных на применение неуправляемого вооружения.

Модернизированный Ту-22М3М сохранит абсолютную совместимость с арсеналом вооружений базовой версии, остающихся в эксплуатации. Следовательно, основной ракетой стратега останется Х-22 или ее модернизированный вариант. Есть информация о возможном применении стратегических крылатых ракет Х-555 и радиолокационно-малозаметных ракет класса «воздух-поверхность» Х-101 (Х-102 с термоядерной БЧ). Непроверенные источники сообщают о способности Ту-22М3М нести гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 «Кинжал». Очевидно, что столь широкая номенклатура используемого модернизированной версией стратегического бомбардировщика-ракетоносца вооружения существенно расширяет перечень решаемых боевых задач и увеличивает эффективность его боевого применения.

Он еще послужит России

В соответствии с информацией из источников в оборонном ведомстве России глубокой модернизации подлежит половина из состоящих на вооружении ВКС РФ шестидесяти бортов Ту-22М3. Некоторые специалисты считают, что равное число стратегических бомбардировщиков конфигурации Ту-22М3 и модернизированных Ту-22М3М должно повысить боеспособность командования дальней авиации России, но, на наш взгляд, оно достаточно спорно. Освоенная летным составом и проверенная в действии платформа Ту-22М3 в сочетании с новейшими образцами радиоэлектронного оборудования и вооружения – оптимальное решение обеспечения российских ВВС современной авиатехникой без гигантских затрат на создание новых самолетов.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (907) за 16 ноября 2021 года