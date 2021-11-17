Дипломатия шепотом

В Москве посмотрели на «секретное дипломатическое оружие» Вашингтона

Достаточно неожиданный визит в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса 2–3 ноября во главе с делегацией высокопоставленных сотрудников администрации Джо Байдена, последовавший практически сразу после поездки в середине октября заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, третьего лица в руководстве американского внешнеполитического ведомства, вызвал много слухов и комментариев в американской печати, поскольку визиты подобного рода, как правило, не сопровождаются официальными пресс-релизами или совместными пресс-конференциями.

Следует иметь в виду, что Бернс был направлен в Москву лично главой государства, поскольку согласно официальной американской табели о рангах директор ЦРУ напрямую подчиняется главе Белого дома. Более того, президент США должен практически на ежедневной основе получать доклады разведывательного сообщества США о ситуации в мире, которые ему по регламенту персонально представляет «главный американский разведчик».

Уильям Бернс является кадровым американским дипломатом, который начал работать в Государственном департаменте США еще в начале 80-х годов. Узкой сферой его дипломатической специализации является Ближний и Средний Восток, с 1998 по 2001-й он был американским послом в Иордании – одним из ключевых союзников США в этом регионе. В 2005–2008 годах возглавлял посольство Штатов в России, а впоследствии занимал ключевые руководящие должности в Государственном департаменте США, будучи, в частности, первым заместителем госсекретаря США в 2011–2014 годах. Уйдя с госслужбы, он возглавлял в течение последующих семи лет Фонд Карнеги за международный мир. В 2019-м отставной дипломат опубликовал воспоминания, озаглавленные «Запасной канал: мемуары об американской дипломатии и перспективы ее возрождения». Однако возрождать основательно подорванную репутацию Госдепа в годы пребывания у власти администрации Дональда Трампа Бернсу пришлось уже в качестве директора ЦРУ: сенат США единогласно утвердил его в этой должности, и в марте 2021-го он приступил к исполнению обязанностей в этом ключевом ведомстве разведывательного сообщества США.

Еще в 2013 году в американской печати Уильяма Бернса называли «секретным дипломатическим оружием» США. С 2008-го на него была возложена миссия ведения секретных переговоров с Ираном. В 2013-м именно он возглавил американскую делегацию на секретных переговорах с иранским руководством, которые спустя два года увенчались подписанием совместного всеобъемлющего плана действий – иранской ядерной сделкой 2015 года, из которой США вышли в мае 2018-го. 23 августа 2021 года, в самый разгар кризиса, вызванного поспешным оставлением США своих позиций в Афганистане, главный разведчик Штатов провел секретные переговоры с представителями «Талибана».

Причины назначения Бернса на пост директора ЦРУ являются не совсем ясными. Вполне возможно, что это связано с малопонятным исчезновением в конце 2020 года из публичного пространства его предшественницы на посту директора ЦРУ Джины Хаскелл, которая, по распространяемым конспирологами слухам, возглавила заговор глубинного государства по свержению Дональда Трампа, координируя через логистическую инфраструктуру ЦРУ процесс подсчета голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, исход голосования в которых и принес победу на президентских выборах 2020 года Джо Байдену.

Мои личные воспоминания об Уильяме Бернсе в бытность его американским послом в России свидетельствуют о достаточно неординарной для американской дипломатии личности, которая скорее была представителем академического сообщества на службе внешнеполитического ведомства США, нежели сугубо карьерным дипломатом. Он всячески стремился показать, что американский посол является рафинированным воплощением «буквы устава и духа» Государственного департамента США. Во всяком случае нечасто приходится сталкиваться с ситуацией, когда высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства публично высказывает – пусть и в осторожной форме – сомнения в обоснованности стратегической линии США по отношению к России.

Вполне возможно, что назначая Бернса на пост директора ЦРУ, Белый дом хотел иметь прежде всего «посланника по особым дипломатическим поручениям», – естественно, деликатным и щекотливым – в сложный период выработки посттрамповской внешнеполитической линии, когда Штаты должны играть на двух досках – в сфере публичной политики с ее откровенной антироссийской риторикой и в сфере практических и прагматических договоренностей, не вытекающих из нынешнего русофобского настроя Вашингтона. Афганское фиаско объективно поставило США в положение, когда мировой гегемон вынужден перейти к стратегии и тактике исторического отступления на заранее неподготовленные позиции с тем, чтобы афганский синдром не распространился на Ближневосточный, Индо-Тихоокеанский или Европейский регионы. Для выполнения этой миссии незашоренный идеологически Бернс подходит как нельзя лучше. Во всяком случае с ним или через него можно, например, передать личное обращение Белого дома к Кремлю.

По итогам этого визита опубликовано два коротких сообщения. На сайте Совета безопасности РФ появилась информация о том, что секретарь СБ Николай Патрушев провел в Москве встречу с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, в ходе которой были обсуждены российско-американские отношения. 3 ноября на сайте Службы внешней разведки РФ появился пресс-релиз, согласно которому 2 ноября директор СВР Российской Федерации Сергей Нарышкин по инициативе американской стороны принял директора ЦРУ США Бернса, в центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом.

Проблема истинных целей визита Бернса была озвучена в обширном материале, опубликованном телекомпанией CNN, считающейся рупором администрации Байдена. Материал был подан так, что якобы президент США послал Бернса исключительно для того, чтобы передать предупреждение Москве не нагнетать напряженность в российско-украинских отношениях, в частности путем концентрации войск вдоль общей границы с возможным последующим обострением военной составляющей этого конфликта. По итогам переговоров в Москве Бернс даже якобы звонил президенту Украины Зеленскому, но эта информация не была подтверждена ни американской, ни украинской стороной.

Однако эта статья появилась вслед за публикациями в газете «Нью-Йорк таймс», в которых утверждалось, что администрация Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией, используя, в частности, Украину в качестве разменной монеты для того, чтобы получить содействие РФ при решении других, более важных для интересов национальной безопасности Штатов проблем, в роде возвращения США в иранскую ядерную сделку. Из других отрывочных данных, просочившихся в СМИ, можно было понять, что Бернс привез в Москву наметки «дорожной карты» для стабилизации и даже возможного улучшения российско-американских отношений, дальнейший импульс для которых должна дать предполагаемая вторая встреча президентов двух стран в обозримом будущем. В принципе директор ЦРУ идеально подходит для выполнения подобной задачи.

В этих условиях возникает вопрос: в какой степени публикация CNN представляла собой прикрывающую версию для сокрытия истинных целей визита Бернса в Москву? Иная трактовка его двухдневного пребывания в российской столице подтверждается и заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, сделанном 3 ноября в Вашингтоне, согласно которому Пентагон не видит ничего необычного в концентрации войск на западных рубежах России, которая не является «откровенно агрессивной».

Вместе с тем нельзя исключить и того возможного сценария в дальнейшем развитии российско-американских отношений, что администрация Байдена играет одновременно в двух направлениях. С одной стороны, нагнетает напряженность в российско-американских отношениях, действуя по инерции привычной антироссийской риторики, а с другой – пытается оказывать давление на Кремль с целью получения больших уступок и усиления американских позиций на траектории возможного улучшения отношений между двумя странами.

Важно также иметь в виду, что проблема Украины в наших отношениях испытывает воздействие ряда новых факторов, из которых на одном из первых мест оказывается ситуация с энергоснабжением Европы, главным образом природным газом, через газопровод «Северный поток-2». Дав зеленый свет на завершение строительства газопровода, администрация Байдена объективно сделала Украину заложником возможного европейского энергетического кризиса, зависимой от поставок российского природного газа в европейские страны. Все разговоры и публикации в американских СМИ о превращении природного газа в разновидность «российского оружия» лишний раз подчеркивают факт необходимости более широкого концептуального подхода к проблеме нормализации и предсказуемости российско-американских отношений, которые не должны быть обусловлены логикой конъюнктурных и сиюминутных аспектов. В противном случае учащающиеся визиты в Москву высокопоставленных сотрудников администрации президента Байдена следует рассматривать как форму антикризисного реагирования на любые обострения в отношениях России и США. И можно смело прогнозировать тенденцию к увеличению их числа и интенсивности.

В современных условиях Белому дому приходится выбирать между двумя кризисными ситуациями. Дальнейшее ухудшение отношений с Россией ведет к возникновению весьма серьезного кризиса в системе международных отношений, а их улучшение и нормализация углубляют внутриполитический кризис, в котором оказалась в настоящее время администрация Байдена, умножая обвинения критиков, в том числе и со стороны политиков Республиканской партии, в предательстве национальных интересов Америки по всему периметру глобальных имперских рубежей США.

Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (907) за 16 ноября 2021 года