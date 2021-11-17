Американское эхо русского «Циркона»

США ответили на военно-технический вызов России чем смогли

Согласно заявлениям официальных лиц МО РФ противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон» может быть принята на вооружение и начнет поступать на корабли и подводные лодки российского ВМФ в следующем, 2022 году. Эта ПКР признана ведущими военными специалистами практически всех стран мира как оружие, существенно влияющее на характер вооруженной борьбы на море и значительно меняющее баланс военно-морских потенциалов в пользу России.

Помимо «Циркона», наша страна располагает комплексом «Кинжал» с аэробаллистической гиперзвуковой ракетой, имеющей дальность стрельбы около двух тысяч километров, который при выполнении определенных и весьма жестких условий может поражать и надводные корабли вероятного противника. Это оружие так же, как и «Циркон», малоуязвимо для существующих средств ПВО.

Китай тоже располагает гиперзвуковым оружием для борьбы с надводными кораблями противника. Это баллистическая ракета DF-21D с дальностью стрельбы около 1800 километров. Данные образцы оружия представляют серьезную угрозу для ВМС США, которым до недавнего времени фактически нечем было на них ответить. Ведь боевой радиус палубной авиации при нанесении ударов крупными группами самолетов по морским и наземным целям лежит в пределах 700–800 километров, что значительно меньше дальности стрельбы «Циркона» и других образцов гиперзвукового противокорабельного оружия. Имевшаяся ранее на вооружении ПКР большой дальности «Томагавк» уже давно снята с вооружения и замены ей не было. Но недавно США во время учений продемонстрировали миру, что у них появилась новая противокорабельная ракета большой дальности, которая по тактико-техническим данным существенно превосходит «Томагавк».

На «Циркон» ищут ответ

“Усложнение системы управления AGM-158C LRASM может выдвинуть на первый план такие способы борьбы, в которых главными станут различные средства РЭБ, нежели традиционные системы огневого поражения воздушного противника”

Фактически появление новинки можно рассматривать как американский ответ на создание в России гиперзвуковых ПКР «Циркон». Ракета AGM-158C LRASM. Конечно, считать ее полноценным ответом можно с большой натяжкой, ведь это дозвуковая ракета. Но в условиях, когда в США пока не удалось создать гиперзвуковую ПКР, она в определенной мере может считаться ответом на военно-технический вызов России, существенно повысив возможности корабельных соединений США наносить упреждающие удары по силам флота противника во встречном бою.

AGM-158C LRASM создана на основе крылатой ракеты, состоящей на вооружении самолетов тактической, палубной и стратегической авиации США AGM-158 JASSM. Первый крупный контракт на поставку новых ПКР большой дальности с фирмой-разработчиком этих ракет «Локхид Мартин» был заключен 26 февраля 2021 года. Ранее ракеты производились небольшими сериями для отработки как с технической, так и с тактической точек зрения. Теперь можно полагать, что эта ракета полноценно принята на вооружение американского флота и ВВС.

Ракета новая, но не совсем…

Новая ПКР выполнена в корпусе AGM-158 JASSM, то есть сделана с использованием технологии «Стелс», позволяющей существенно снизить и так весьма небольшую эффективную площадь рассеивания. Судя по открытым источникам, она комплектуется боевой частью весом 454 килограмма (1000 фунтов), которая позволит при попадании одной-двух таких ракет в корабль класса «эсминец» гарантированно вывести его из строя или даже потопить, не говоря уже о других менее крупных боевых кораблях. Ракета оснащена турбовентиляторным двигателем F107-WR-105. Судя по имеющимся в открытых источниках данным, он обеспечивает дальность полета 930 километров. Масса ракеты – около 1100 килограммов. Скорость полета – 900 километров в час. Траектория полета в определенной мере повторяет стандарты, принятые для ракет большой дальности в советском/российском флоте: на маршевом участке ракета следует на средних высотах, снижаясь до предельно малых в районе цели. С учетом особенностей системы управления вполне возможно, что на маршевом участке она следует на высотах порядка 2000–4000 метров или даже больше, тогда как при приближении к цели может составлять несколько метров, подобно ПКР «Гарпун». Полет на маршевом участке на средних высотах существенно снижает боевую устойчивость ракеты от противодействия противника, однако, вероятно, это вынужденный шаг для реализации большой дальности стрельбы – притом что ее БЧ составляет 42 процента от общего веса. Для сравнения: ПКР «Томагавк» примерно при таком же соотношении весов ракеты и боевой части имела дальность полета почти вдвое меньше – около 550 километров.

Учитывая, что главной причиной, судя по материалам открытой печати, отказа американского флота от ПКР «Томагавк» являлась необходимость выдачи высокоточного целеуказания, а также сложности с выбором цели ГСН ракеты и организацией ее скоординированной атаки для повышения устойчивости залпа от противодействия ПВО корабельного соединения противника, на новой ракете применена достаточно сложная и, вероятно, высокоэффективная система управления.

Первым требованием к ней стал отказ от системы реперных точек полета к цели, которая имелась на прообразе – AGM-158 JASSM. И это вполне понятно – над морем система уточнения места по подстилающей поверхности не работает. Другим стало радикальное увеличение дальности действия ГСН при одновременном сохранении скрытности ее работы. Это требование было выполнено за счет перехода к пассивной ГСН, работающей в диапазоне современных обзорных и стрельбовых РЛС, то есть сантиметровом. При этом ГСН имеет и активный канал, который используется эпизодически отдельными импульсами для уточнения положения цели на этапе ее атаки.

Фото: infosmi.net

Фото: infosmi.netК достоинствам такого подхода можно отнести возможность получения больших дальностей обнаружения надводных кораблей, независимость дальности обнаружения от применения противником технологии «Стелс», возможность точной идентификации цели по особенностям спектра излучающих РЭС и снятие ограничений на электромагнитную совместимость активных радиолокационных ГСН, а значит, и ограничений на количество ракет в залпе.

Серьезным недостатком такого подхода является зависимость возможности захвата цели ракетой от работы РЭС корабля-цели. По заявлениям американских специалистов, ГСН ракеты AGM-158C LRASM способна не только идентифицировать тип корабля противника, но и выделить конкретные корабли среди однотипных в ордере. Это можно достигнуть на основе индивидуальных «портретов РЭС кораблей», подобно тому, как по «шумовому портрету» классифицируются подводные лодки современными ГАК. Как указывается в открытых источниках, новая ГСН AGM-158C LRASM обладает повышенной помехозащищенностью, что достигается применением соответствующих технических средств. Этому может способствовать сам принцип поиска цели пассивной ГСН с использованием «портрета РЭС».

За счет большой дальности резко возросли возможности ракеты по самостоятельному допоиску цели и как следствие снизились требования к точности целеуказания, увеличилось время допустимого устаревания данных. Оборотной стороной стала необходимость следования ПКР на маршевом участке траектории на средних высотах, чтобы дальность радиогоризонта позволила реализовать возможности ГСН. Это можно полагать еще одним фактором, заставившим избрать средневысотный маршевый участок.

Однако, похоже, расчетная дальность обнаружения целей ГСН новой американской ракеты не столь велика, чтобы обеспечить возможность накрытия ее полосой просмотра всей области вероятного местонахождения цели, поскольку в открытых источниках указывается, что в районе цели предусмотрены различные схемы маневра AGM-158C LRASM для допоиска. Как следствие это должно привести к резкому увеличению размаха залпа в районе цели (время от подхода первой до последней ракеты), что может свести на нет эффективность даже значительных по численности ракет залпов. Для устранения такого недостатка, который был характерен для ПКР «Томагавк», предусмотрен обмен данными между ракетами, что позволяет организовывать в автономном режиме скоординированную атаку цели залпом ПКР. По мнению некоторых военных специалистов, изложенные особенности AGM-158C LRASM позволят ей длительное время вести допоиск цели в назначенном районе, на фоне множества других объектов выявить назначенный корабль и его атаковать. Однако длительное пребывание дозвуковой ракеты в зоне ПВО, пусть даже и сравнительно слабой, неизбежно крайне негативно скажется на ее боевой устойчивости и эффективной максимальной дальности применения. Сам факт необходимости допоиска ракетой цели в районе ее вероятного нахождения позволяет оценить дальность действия ГСН в пределах нескольких десятков километров.

Для повышения возможностей преодоления противодействия огневых средств системы ПВО на ракете, по данным открытых источников, предусмотрена установка активных средств РЭБ. Таким образом следует, что новая ПКР существенно отличается от ранее использовавшихся ПКР большой дальности «Томагавк» и за счет реализованных в ней технических подходов может превосходить предшественника в боевых возможностях.

Подводя итог анализу ТТХ и особенностей новой американской ПКР AGM-158C LRASM, назовем ее сильные и слабые стороны, определяющие эффективность и возможные меры борьбы. К сильным отнесем большую дальность полета, мощную БЧ, применение стелс-технологий в конструкции корпуса, пассивную ГСН, позволяющую вести скрытный поиск и атаку цели, а также значительно повысить возможности классификации объекта атаки, отсутствие существенных ограничений на количество ракет залпа по электромагнитной совместимости их ГСН, способность ракет координировать действия в составе залпа, наличие бортовых средств РЭБ и полет на предельно малых высотах в зоне ПВО атакуемого корабельного соединения противника.

К слабым сторонам можно отнести зависимость эффективности поиска цели от режима использования противником средств РЭБ, сравнительно небольшую дальность действия ГСН, вынуждающую применять допоиск цели в районе ее вероятного положения, демаскирующую ПКР работу средств связи в системе обмена данными между ракетами залпа, наибольшую эффективность стелс-технологий в носовых курсовых углах ракеты при резком увеличении ЭПР с бортовых и кормовых ракурсов, а также полет на средних высотах на маршевом участке и дозвуковая скорость ракеты на всех этапах полета. Необходимость допоиска цели в районе вероятного нахождения и организации скоординированной атаки ракет залпа должна существенно сократить максимальную эффективную дальность стрельбы этими ПКР, которая в зависимости от состава залпа и области неопределенности местоположения цели можно оценить от 600 до 850 километров.

Успех, но не прорыв

vpk-news.ru

Можно констатировать, что создание этой ПКР – бесспорно, большой успех американского ВПК. Однако считать AGM-158C LRASM прорывным образцом морских вооружений нет оснований. Обмен данными между ракетами с возможностью организации скоординированных атак реализован, если верить открытым источникам в Интернете, еще в 70-е годы прошлого века в СССР на ракетном комплексе «Гранит», который до сих пор состоит на вооружении на крейсерах проекта 1144 (например, «Петр Великий») и ракетных атомных субмаринах проекта 949А (типа печально памятной «Курск»). Известно, что эти ракеты имеют и бортовые средства РЭБ. Как объект поражения для ПВО AGM-158C LRASM даже при наличии средств РЭБ – рядовая дозвуковая цель с малой ЭПР. Современные средства ПВО создаются с ориентацией на борьбу именно с такими объектами. Что касается возможности, а точнее – необходимости ракете длительное время находиться в районе цели, ведя ее допоиск и распознавание, то это скорее недостаток, чем достоинство.

И сила, и слабость

С учетом особенностей ПКР AGM-158C LRASM, ее сильных и слабых сторон можно выработать комплекс мер по противодействию этому новому оружию. Весьма эффективно введение полного радиомолчания для кораблей ядра ордера главных сил соединения, которые должны стать главным объектом удара этих ПКР с возложением функций контроля воздушного и надводного пространства на другие элементы боевого порядка, в частности самолеты РЛДиУ и перспективные БЛА РЛД. В этом случае ПКР AGM-158C LRASM будут вести поиск «молчащих» главных целей, оставаясь длительное время в зоне воздействия средств ПВО корабельного соединения. Эффективным может оказаться создание помех работе средств связи системы обмена данными между ракетами. Это позволит сорвать скоординированную атаку назначенной цели ракетами залпа и тем самым существенно (возможно, в разы) потребовать увеличить размах залпа, а соответственно и уменьшить плотность потока СВН в зоне ПВО, в результате чего значительно возрастут возможности зенитных огневых средств по поражению этих ПКР. Уместны разработка и установка на корабли флота средств РЭБ, искажающих «радиоэлектронный портрет кораблей». Их применение нейтрализует возможности ПКР AGM-158C LRASM классифицировать цели по этим признакам и как следствие приведет либо к атаке второстепенных объектов, либо к резкому снижению боевой устойчивости ракет в зоне ПВО в результате их вынужденного длительного нахождения в ней. Полет таких ПКР на средних высотах на маршевом участке траектории создает благоприятные условия для их уничтожения истребителями, в том числе и с использованием способа автономного поиска этих ракет бортовыми РЛС. Могут быть найдены и другие эффективные меры противодействия с учетом сильных и слабых сторон нового оружия.

Важно отметить, что усложнение системы управления AGM-158C LRASM может выдвинуть на первый план такие способы борьбы, в которых главными станут различные средства РЭБ, нежели традиционные системы огневого поражения воздушного противника.

Море план покажет

В заключение интересно было бы оценить ожидаемую эффективность применения этого оружия против кораблей в море. Чтобы не быть обвиненным в нежелательном разглашении сведений, я сделаю разбор применительно к китайским ВМС, конкретно – к ударной группе китайского флота во главе с авианосцем «Ляонин». Благо, что основания для такого исследования есть: напряженность в отношениях США и Китая растет и если между этими странами разразится вооруженный конфликт, то он будет практически исключительно воздушно-морским – американцы вряд ли решаться на противоборство с многочисленной китайской сухопутной армией.

Авиагруппу китайского авианосца, по данным открытой печати, примем в составе 24 многоцелевых истребителей J-15 (нелицензионная копия российского Су-33 с китайской авионикой), четырех вертолетов ДРЛО Z-18J, шести противолодочных Z-18F и двух поисково-спасательных Z-9C. Всего – 36 машин.

Кроме авианосца в китайской АУГ, с учетом имеющихся данных из открытых источников, по опыту учений флота КНР, войдут до 10 надводных боевых кораблей, из которых три – пять могут быть эсминцы проектов 052D и 052С, а также пять – семь фрегатов проекта 054А. Всего система ПВО такого соединения может иметь около 30 целевых каналов ЗРК большой дальности и более 40 каналов ЗРК малой дальности и ЗАК. Кроме этого, в отражении атаки новых американских ПКР смогут принять участие и четыре истребителя воздушного патруля J-15.

Понятно, что при отражении атак ПКР не весь потенциал зенитных огневых средств может быть реализован. Тем не менее это достаточно внушительная сила, которая залп из 48 ПКР AGM-158C LRASM (ими грозились уничтожить российский Балтийский флот два американских стратегических бомбардировщика В-1В «Лансер») сможет отразить со сравнительно небольшими потерями. Авианосец, вероятнее всего, избежит атаки, и дело ограничится поражением одного-двух надводных кораблей охранения. Однако нападение пяти-шести таких машин с применением 120–144 ПКР AGM-158C LRASM может оказаться для китайского авианосца фатальным. С большой вероятностью он будет выведен из строя или даже потоплен. При этом потери кораблей охранения могут превысить половину исходного состава. Поэтому центральным станет вопрос уничтожения не столько самих ПКР, сколько их носителей. Авиагруппа китайского авианосца сможет вполне добиться уничтожения двух-трех В-1В при их самостоятельных действиях. Однако если они будут прикрыты палубными истребителями США, отразить такой удар китайская АУГ сможет только при поддержке силами береговой истребительной авиации с обязательным участием в отражении такого налета самолетов ДРЛОиУ.

В целом можно констатировать, что американский флот после длительного перерыва получил новую и весьма эффективную ПКР большой дальности. Хотя, конечно, она не может конкурировать с новейшими российскими разработками в области гиперзвукового противокорабельного оружия. Но учитывая состав флотов основных противников США, вполне отвечает задачам и условиям действий ВМС на ближайшую перспективу.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (907) за 16 ноября 2021 года