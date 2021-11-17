Ослепить на подлете

В 2021 году ЦНИИТОЧМАШ впервые представил боеприпасы для защиты от высокоточного оружия

Развитие средств и способов ведения вооруженной борьбы сегодня характеризуется повышением информационных возможностей систем разведки и управления высокоточным оружием. А также новыми подходами к повышению эффективности обнаружения военной техники в различных физических полях. Особую значимость обретают вопросы снижения радиолокационной и оптической заметности объектов. «Малозаметность» ВВТ – неотъемлемое свойство вооружения и военной техники, которое должно закладываться в них при создании.

Несмотря на достигнутые успехи в этом, только лишь снижение заметности и использование средств имитации сегодня не могут обеспечить требуемую защиту техники от современных средств разведки и наведения высокоточного оружия и БЛА.

Одним из перспективных решений данной проблемы является создание средств защиты с использованием оптико-электронного противодействия системам целеуказания, наведения высокоточного оружия и БЛА вероятного противника. Эксперты убеждены, что основополагающий принцип эффективного построения защиты состоит в согласованном применении средств снижения заметности и имитации со средствами оптико-электронного противодействия, с учетом типов защищаемых образцов и условий их боевого применения.

Напомним, в качестве средств снижения заметности применяются:

теплоэкранирующие устройства;

многофункциональные маскировочные комплекты (гибкие РПМ, сети);

пены, лаки, краски, специальные материалы и композитные покрытия;

деформирующее окрашивание;

конструктивные элементы, узлы крепления растительности и др.

Но есть еще современный комплекс оптико-электронного противодействия (КОЭП) системам разведки противника, позволяющий внести помехи в информационные каналы атакующего высокоточного оружия (ВТО).

КОЭП включает:

датчики предупреждения об атаке;

датчики ветра;

аппаратуру управления и индикации;

преобразователи питания;

устройства пусковые;

боеприпасы аэрозольные;

станции постановки оптических и радиопомех.

В качестве противодействия применяются пиротехнические средства постановки аэрозольных завес и ложных целей, светотехнические – ксеноновые лампы высокого давления, лазерные источники света, радиотехнические средства постановки помех.

Разработки и применение КОЭП для защиты подвижных объектов ВТ получили достаточно широкое распространение не только у нас, но и за рубежом. В частности, иностранные системы оптико-электронного противодействия:

израильская ARPAM (LWS-2 лазерная подсветка, Piano – регистрация атакующих боеприпасов, POMALS – система постановки аэрозольных завес, ViolinMK2 – помеховая станция);

английский комплекс Cerberus, французский KBCM (танк Leclerc), немецкий MUSS, шведско-африканский LEDS 100 и многие другие.

Как на их фоне выглядят наши системы?

Защита для «Искандера-М»

В РФ головным предприятием по созданию систем противодействия ВТО стал входящий в Ростех Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.

Первые НИР по разработке комплексов оптико-электронного противодействия в ЦНИИТОЧМАШе начали еще в 1975 году на основании решения Военно-промышленной комиссии СССР.

“Разнообразие и высокая защищенность от помех систем наведения нового поколения ВТО диктуют необходимость расширения состава комплекса оптико-электронного противодействия, так как найти способ воздействия на них становится все сложнее”

Для обоснования средств и способов противодействия ВТО было проведено широкое изучение характеристик систем управления зарубежных ПТРК «Дракон», «Милан», «ТОУ», «Хот» и ПЗРК «Стингер» и «Блоупайп».

Был создан измерительный комплекс, позволявший оценивать устойчивость функционирования систем управления образцов, изучить различные физические признаки, демаскирующие их работу.

В итоге обоснованы основные требования к характеристикам аэрозольных завес и средствам их постановки для защиты объектов ВВТ от высокоточного оружия противника. Накопленные в ходе ряда НИР («Украшение», «Штора», «Кавалькада» и др.) знания и материалы помогли сотрудникам ЦНИИТОЧМАШа в 1990 году приступить к разработке комплекса средств защиты, например, для ракетного комплекса «Искандер-М». На тот момент он не имел отечественных и зарубежных аналогов.

Средства снижения заметности, входившие в состав РК, обеспечивали скрытность «Искандера-М» путем снижения его контраста относительно фона в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах спектра за счет применения специального маскировочного комплекта на основе радиопоглощающего материала «Ворс» (разработка Московского ЦКБ спецматериалов) и нанесения деформирующего окрашивания (разработка НИИ стали).

В составе КОЭП в качестве аппаратуры обнаружения атаки ВТО использовались индикаторы лазерных излучений ТШУ-1-11 (Красногорский механический завод). При поступлении в аппаратуру управления комплексом сигнала о факте и секторе атаки из пускового устройства, прикрывавшего данный сектор, отстреливался боеприпас, формировавший локальную аэрозольную завесу комбинированного действия.

В 2004 году комплекс успешно прошел госиспытания и в 2007-м принят на вооружение.

В 2009 году на вооружение принят разработанный в ЦНИИТОЧМАШе комплекс защиты для передвижного разведывательного пункта ПРП-4А.

В 2013 году успешно прошел госиспытания КОЭП для реактивной системы залпового огня «Ураган-1М».

А недавно госкорпорация «Ростех» сообщила о начале производства комплексов защиты для подвижного разведывательного пункта ПРП-5А, огнеметной системы «ТОС-2» и комплекса управления артиллерией ВДВ «Завет-Д».

Снаряд против снаряда

В ЦНИИТОЧМАШе созданы также основные аэрозолеобразующие боеприпасы, предназначенные для индивидуальной защиты ВВТ от высокоточного оружия: АОБ-05, 3ВД35, 3РБ33, БОЭП-702. Все они впервые представлены на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021».

Уточним, что если первый боеприпас АОБ-05 предназначен только для защиты от оружия с оптической системой наведения, то боеприпасы 3ВД35 уже противостоят высокоточному оружию с лазерной, оптической и тепловой системами наведения, а 3РБ33 и БОЭП-702 добавили к этому списку и радиолокационную систему наведения.

Все боеприпасы в одном калибре – 76 миллиметров. Длина – от 290 до 495 мллиметров, масса – от 1,8 до 2,8 килограмма. Дальность постановки аэрозольной завесы – от 10 до 80 метров. Температурный диапазон применения – от минус 50 до плюс 55 градусов.

Высокоточное оружие с любой – лазерной, тепловой, радиолокационной системами наведения во время полета должно периодически корректировать свой маршрут до цели, то есть видеть ее. Но поставленная аэрозольная завеса не дает возможности головке самонаведения ВТО проводить такую коррекцию. И тогда боеприпас либо уходит с курса, либо перейдя на инерциональное управление, теряет в точности поражения.

Проведенные полевые испытания комплексов в рамках ОКР «Аргус» и «Марс» с использованием артиллерийских управляемых снарядов типа «Краснополь-М» подтвердили высокую эффективность защиты объекта. По неофициальной информации, практически ни один боеприпас не смог поразить защищаемый объект. Но даже если удастся защитить лишь каждый второй объект – это существенный прорыв, разрушающий главный принцип высокоточного оружия: один боеприпас – одна цель.

Альтернативы нет

При всех очевидных плюсах КОЭП некоторые эксперты начали говорить об определенном кризисе в разработке средств оптико-электронного противодействия. По мнению ряда специалистов, о чем говорилось на МВТФ «АРМИЯ-2021», разнообразие и высокая помехозащищенность систем наведения нового поколения ВТО диктуют необходимость расширения состава комплекса оптико-электронного противодействия, так как найти способ воздействия на них становится все сложнее.

В частности, отмечается, что сегодня:

отсутствуют пассивные датчики достоверного определения факта атаки ВТО;

диапазоны углов обзора существующих датчиков лазерного облучения, их спектральные диапазоны требуют дальнейшего расширения и совершенствования;

нет средств интеграции индивидуальных и групповых систем защиты в части создания и использования систем внешнего целеуказания.

Кроме того, эффективность противодействия средств постановки аэрозольных помех зависит от многих параметров – времени образования, размеров и плотности, точности постановки и влияния метеоусловий, противодействия в различных спектральных диапазонах. Конструктивные и схемотехнические решения не способствуют применению созданных комплексов на широком классе защищаемых объектов.

Сказывается и финансовая составляющая: по мнению зарубежных специалистов, стоимость перспективного комплекса может достигать 30–40 процентов цены защищаемого объекта.

В то же время эксперты признают, что КОЭП остается высокоэффективным, а в ряде случаев единственным способом защиты, поэтому в мире продолжаются исследования по созданию компактного, эффективного и сравнительно недорогого комплекса оптико-электронного противодействия.

Где же выход?

Для дальнейшего совершенствования комплексов ОЭП необходимо проведение новых научно-технических и экспериментальных исследований, направленных на повышение эффективности защиты, расширение номенклатуры прикрываемых объектов, поиск перспективных технических решений по составным подсистемам (разведки атакующих ВТО, остановки помех, управления и др.).

Необходимо расширение углов обзора и спектрального диапазона работы датчиков лазерного облучения как базовых, применяемых для обязательной комплектации КОЭП.

Учитывая, что сейчас кроме боеприпасов ВТО, управляемых по лазерному лучу, широко используют атакующие элементы с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения, а также БЛА, для повышения информативности и достоверности разведки атакующих элементов необходимо использование ИК, УФ и РЛ датчиков, то есть датчиков во всех диапазонах длин волн.

Также, подчеркивают эксперты, необходимо рассмотреть эффективность использования в составе КОЭП компактных станций радиоэлектронного и оптико-электронного подавления.

И наконец, учитывая многообразие военной техники, требуется создание модульного комплекса оптико-электронного противодействия с унифицированными стандартными интерфейсами для комплектации под разнотипные защищаемые объекты.

Без проведения этих работ не будет возможности создания качественно новых конкурентноспособных комплексов защиты вооружения, военной и специальной техники от ВТО противника.

Виталий Струговец, полковник запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (907) за 16 ноября 2021 года