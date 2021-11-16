Ядерный зонтик для Беларуси

Что лежит в основе новой военной доктрины союзного государства

Помимо 28 подписанных на Высшем госсовете России и Беларуси союзных программ, утверждена общая Военная доктрина. Она предполагает совместное отражение нападения со стороны вероятного противника, а также с учетом отсутствия у Республики Беларусь ядерного оружия использование стратегического военного потенциала России для отражения ядерного ракетного удара по любой локации Союзного государства.

Это может означать следующее. В условиях наращивания группировок НАТО в Польше и Прибалтике Беларусь теперь не будет обращаться с просьбой к России усиливать совместную группировку сил в случае очевидной угрозы. Союзники достигли взаимопонимания, что этот процесс сам собой разумеющийся. Реакция будет заблаговременной и неотвратимой, а главное – прогнозируемой и адекватной.

Можно ожидать усиления в ближайшее время российского авиакрыла в Беларуси. ВВС РБ на сегодня имеют в составе всего четыре новейших истребителя Су-30СМ, размещенных на 61-й истребительной авиабазе в Барановичах.

Вывод о необходимости расширения совместной группировки боевой авиации напрашивался сам собой. Заказ 12 Су-30СМ Беларусью в России сиюминутно не решит вопрос господства в воздухе в контексте строительства и модернизации новых аэродромов подскока в Эстонии и Литве. Аэродромы у вероятного противника уже есть, а самолетов у Беларуси маловато.

Принятие решения о совместном отражении ядерного удара со стороны западной коалиции и вопросов ядерного возмездия может означать как увеличение пунктов дальнего обнаружения ракетной атаки, включая, к примеру, строительство станции РДС «Воронеж» на территории РБ, так и размещение на белорусских аэродромах дальних бомбардировщиков, а при необходимости тактических ракет, оснащенных ядерными боеголовками.

Самолетами поможем

Говоря об авиации, стоит отметить, что находящийся на вооружении белорусских ВВС двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ относится к поколению «4++». Он создан для завоевания господства в воздухе, способен блокировать аэродромы противника, расположенные в глубине территории, эффективен при действиях против наземных объектов. Но с учетом размещения на эстонском аэродроме Эмари на ротационной основе истребителей пятого поколения F-22 «Раптор» и американских одноместных двухдвигательных штурмовиков А-10 «Тандерболт II», предназначенных для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, обеспокоенность Москвы защитой воздушного пространства Союзного государства легко объяснима.

Ставка НАТО на переброску сил спецопераций к белорусским границам не скрывается давно – подготовка групп специального реагирования, в том числе в непосредственной близости от Риги, где были замечены американские конвертопланы CV-22 Osprey, предназначенные для переброски 24 парашютистов и до девяти тонн вооружений и оборудования, вызвали необходимость поставить вопрос ребром. Москва и Минск не случайно подписали доктрину, в которой отражена эта озабоченность.

“В условиях наращивания группировок НАТО в Польше и Прибалтике Минск теперь не будет обращаться с просьбой к Москве усиливать совместную группировку сил в случае очевидной угрозы”

Чтобы нивелировать запущенный на Западе процесс легитимизации откровенных самозванцев, от которых требуется лишь озвучивать тексты, написанные в спецслужбах США, и с целью уравновешивания сил в регионе переброска нескольких звеньев истребительной и, возможно, бомбардировочной авиации до всеобъемлющего завершения подписанного контракта о поставке истребителей Су-30СМ решит еще и проблему обучения белорусских летчиков.

Экипажи освоят новейшие летательные аппараты на собственных военных аэродромах. Белорусским пилотам в тандеме с россиянами будет дан карт-бланш в освоении самых совершенных образцов боевой техники и вооружения. Так что вскоре можно ждать мягких посадок наших истребителей на белорусской земле, маневров ВВС со смешанными белорусско-российскими экипажами, где будут отрабатываться задачи уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, а также при применении активных и пассивных помех.

Контроль воздушного пространства для Су-30СМ – дело привычное. Боевой опыт, приобретенный российскими экипажами в Сирии, и анализ применения этой боевой машины в индо-пакистанском конфликте – неплохое подспорье для обучения пилотов Союзного государства.

Су-30СМ можно использовать и для управления групповыми боевыми действиями всех видов самолетов и вертолетов. А в составе белорусских ВВС помимо Су-30СМ имеется 28 глубоко модернизированных МиГ-29, получивших возможность дозаправки в воздухе, способных не только уничтожать цели ракетами «воздух-воздух», но и поражать объекты вражеской инфраструктуры, включая аэродромы противника, ракетами «воздух-земля» Х-29 и Х-25МЛ.

Не остались без внимания и разработанные в штабах НАТО для сил спецопераций Польши и Литвы задачи блокировки Калининградского особого района с моря. Белорусские МиГи и Су в случае чего придут на помощь авиации Балтийского флота и береговым ракетным комплексам «Бал» и «Бастион», размещенным в эксклаве России. МиГи белорусской модернизации имеют на вооружении противокорабельные ракеты Х-31 А/П и управляемые авиационные бомбы КАБ-500Кр/Л с лазерным наведением.

Задачи для спецназа

Однако основной дисбаланс в сравнении сил НАТО и Белоруссии отчетливо прослеживался в численности сил спецопераций. В сравнении с постоянно наращиваемыми силами НАТО в Беларуси всего три бригады ССО – это порядка шести тысяч бойцов. Конечно, это наиболее боеспособный элемент национальной армии, включающий в себя 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю гвардейскую отдельную воздушно-десантную бригаду (Витебск) и 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка). Но его явно недостаточно.

Ряд белорусских подразделений выполняет задачи особой важности. Но они также весьма немногочисленны. Речь о 33-м гвардейском отдельном отряде специального назначения, который комплектуется только офицерами и прапорщиками, особый отряд специального назначения 5-й отдельной бригады специального назначения, так же известный как «офицерская рота», и 527-я отдельная рота специального назначения и 22-я рота специального назначения.

Эти подразделения незаменимы в разведке, выполнении различных задач специальными методами в целях прекращения вооруженного конфликта в отношении Республики Беларусь и, конечно же, контртеррористической и антидиверсионной деятельности.

Что касается противостоящего белорусам спецназа стран Прибалтики и Польши, то здесь асимметричная война рассматривается как приоритетное направление силового воздействия на восточных соседей. А сам спецназ действует в кооперации и под патронатом НАТО.

О польском подразделении спецназа JW Grom стоит рассказать отдельно. Этот отряд сотрудничает с другими спецподразделениями Польши: 1-м специальным полком коммандос из Люблинца и морским подразделением специального назначения «Формоза». «Гром» напрямую взаимодействует с английским SAS, английским SBS, американскими зелеными беретами, спецподразделением «Дельта» и спецназом ВМС США SEALs «Морские котики». Структура и численность JW Grom засекречены, но по данным, просочившимся в открытую печать, в отряде около 800 человек.

Интересно, что руководство специальными войсками не подчиняется оперативному командованию вооруженных сил Польши. Это означает, что ССО могут осуществлять самостоятельные операции. Кроме того, в Польше функционируют и другие подразделения спецназа, общая численность которых составляет более трех тысяч человек.

Поэтому комплексная подготовка совместных подразделений спецназа России и Беларуси в ответ на кооперацию Польши и Балтии крайне необходима.

Немаловажная роль в новой Военной доктрине Союзного государства отводится наращиванию сил ПВО республики с одновременным усилением истребительного авиакрыла. А также увеличению возможностей для ведения воздушной разведки, в том числе с помощью самых современных российских беспилотников, уже успевших зарекомендовать себя в Сирии. Так что вероятнее всего, в самое ближайшее время белорусские военные получат еще и российские БЛА.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (907) за 16 ноября 2021 года