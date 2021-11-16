Крупнокалиберное ассорти

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Военно-промышленный курьер

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Источник изображения: Фото: yandex.ru

Перспективы оснащения сухопутных войск Японии новыми самоходными гаубицами

В рамках претворения «Комплексной военной стратегии 2013–2023 годов» планами Минобороны Японии предусмотрено поставить около 300 новых артиллерийских установок для национальных сухопутных войск. Предполагается, что поставка в войска данного вида оружия позволит увеличить огневые возможности модернизируемых в настоящее время сил самообороны Японии.

В 2018 году в интересах исполнения «Годового плана строительства вооруженных сил на 2019 год» японское агентство Acquisition, Technology and Logistics Agency (ATLA), находящееся в прямом подчинении МО Японии, получило пять опытных образцов 155-мм самоходных гаубиц на колесном шасси для проведения войсковых испытаний. Разработкой, проектированием и изготовлением с 2012 года занималась компания Japan Steel Works.

Общая стоимость НИОКР оценивается специалистами в сумму около 100 миллионов долларов США. Первая партия из семи новых самоходных гаубиц поступила в войска в 2019-м. Стоимость семи машин – 42,2 миллиона долларов США. Всего в СВ Японии до 2023 года планируется поставить около 300 новых СГ.

Гаубица планируется для замены 155-мм БГ FH-70, производимой компанией Japan Steel Works с 1983 по 2008 год, и 203-мм СГ М110А2. Данная СГ выполнена на базе грузового автомобиля повышенной проходимости компании «МАН» (MANHX32.440) с колесной формулой 8х8.

Новая самоходная гаубица оснащена автоматизированной системой управления, инерциальной навигационной системой, автоматизированной системой наведения, прицеливания и управления огнем. Кроме того, данная СГ оборудована краном и тяговым устройством для погрузки и разгрузки боеприпасов. Это позволит экипажу самостоятельно производить доукомплектование боеприпасами, а также использовать в качестве средства подвоза любое средство доставки, что увеличивает возможности применения артиллерии в любых условиях местности и обстановки.

В качестве основного вида боеприпаса планируется использовать обычные снаряды XM982 и активно-реактивные (с газодонным генератором) снаряды М2005А1 V-LAP (Velocity еnhanced Long-range Artillery Projectile), производимые совместным германо-южноафриканским предприятием Rheinmetall Denel Munition.

Для транспортировки самоходных гаубиц на отдаленные островные территории или переброски в районы сосредоточения планируется использовать тяжелые транспортные самолеты С-2. Каждый самолет способен загрузить на борт и передислоцировать две СГ с экипажем и боекомплектом. Это позволит командованию ВС Японии в короткие сроки усилить группировку артиллерии на стратегически важных направлениях, включая отдаленные островные территории.

Новая самоходная гаубица способна совершать длительные марши по грунтовым дорогам со скоростью около 100 километров в час (запас хода – до 490 км). Высокая скорость передвижения СГ и проходимость в условиях бездорожья повышают мобильность и маневренность на поле боя при смене огневых позиций и выходе из-под удара.


Дмитрий Хоанг

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (907) за 16 ноября 2021 года

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
c-2
Компании
Rheinmetall
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