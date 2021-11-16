Олег Чижевский: боевые возможности гранатомета "Балкан" будут расти

Генеральный конструктор и гендиректор (в период 1990-2015 годов) ведущего отечественного предприятия-производителя боеприпасов для всех видов и родов войск – Научно-производственного объединения "Прибор" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Олег Чижевский отмечает 15 ноября свой 80-летний юбилей. В преддверии этой круглой даты ветеран российской "оборонки" рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву об основных достижениях предприятия, интеллектуальных боеприпасах, создаваемых "Прибором" для боевых машин "Терминатор", и новейшем гранатомете "Балкан".

– Олег Тимофеевич, каких основных результатов удалось добиться за годы вашего руководства "Прибором", какие ключевые проекты удалось реализовать?

– Прежде всего хочу сказать, что период с 1990 по 2015 годы, когда я был гендиректором и генконструктором предприятия, выдался очень нелегким. "Прибор" испытывал определенные сложности, связанные с резким снижением гособоронзаказа, недофинансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прекращением ряда разработок до их завершения, а также банкротством ряда базовых предприятий-производителей комплектующих элементов малокалиберных боеприпасов.

В таких сложных обстоятельствах мы смогли сохранить предприятие и его бесценный кадровый состав. Положительную роль сыграли конверсионные разработки – мы начали производить в том числе пищевое и медицинское оборудование. Часть сотрудников мы переводили на эти проекты, чтобы сохранить персонал. Положительно сказалось и участие в международной программе по уничтожению химического оружия, которое продолжалось около 10 лет – был выполнен огромный объем работ, которые стабильно финансировались.

Отдельно отмечу роль "Ростеха" в развитии и модернизации предприятия. При поддержке госкорпорации мы установили новейшее оборудование для выпуска боеприпасов, которые сегодня серийно поставляются армии в рамках гособоронзаказа и на экспорт. Использование новых технологий позволило повысить рентабельность производства за счет автоматизации процессов. Без такой поддержки предприятию было бы сложно пройти непростой период и в итоге уверенно стоять на ногах. На протяжении всех этих лет основным направлением нашей работы было и остается разработка и запуск в серийное производство новых боеприпасов. За рассматриваемый период в общей сложности мы передали на вооружение 20 образцов.

Наиболее крупной работой явилось создание 30 мм боеприпасов нового поколения с пластмассовыми ведущими устройствами для малокалиберных автоматических пушек всех видов и родов войск. Три выстрела должны быть сданы на вооружение в 2021-2022 годах.

На основе зарегистрированного открытия совместно с Институтом элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН создана новая марка полимера с уникальными свойствами.

С созданием снарядов с пластмассовыми ведущими устройствами кардинально была решена одна из наиболее острых проблем высокотемпного автоматического оружия – живучесть стволов, которая была повышена для различных пушек от двух до 10 раз. Это позволило увеличить огневую производительность 30 мм артиллерийских комплексов до трех раз за счет сокращения перерывов в стрельбе и обеспечить практически неизменной начальную скорость снаряда в процессе выработки ресурса и, как следствие, достигнуть увеличения эффективности стрельбы по типовым целям в 1,5-2,5 раза.

Кроме того, специалисты предприятия "Ростеха" создали инновационный 30 мм выстрел для морского артиллерийского комплекса "Палаш", который в три раза эффективнее по сравнению с аналогами поражает противокорабельные ракеты противника. В основу этого боеприпаса легли технологии, полученные при создании выстрела "Кернер", которым снаряжаются пушки сухопутных войск.

– Над какими перспективными проектами работаете сегодня? На каком этапе находится работа над "умными" снарядами для "Терминатора"?

– Общемировой тенденцией развития малокалиберного артиллерийского и гранатометного вооружения сегодня является создание боеприпасов, оснащенных комплексами дистанционного подрыва, благодаря которым значительно повышается эффективность поражения малоразмерных наземных и воздушных целей: танкоопасной живой силы и беспилотников, в том числе малого класса.

Нами завершена отработка комплекса управляемого дистанционного подрыва (КДУВПС) для боевой машины поддержки танков "Терминатор". Применение КДУВПС обеспечивает высокоточный воздушный подрыв боеприпасов в заданной точке относительно цели и позволяет многократно повысить эффективность артиллерийского комплекса за счет существенного увеличения эффективности осколочного действия (до 4-5 раз) и многократного повышения точности подрыва снаряда.

В принятой схеме не требуется доработка пушек, что является принципиальным преимуществом по отношению к другим возможным способам программирования взрывателя. Данный комплекс прошел этап предварительных испытаний и передан на государственные испытания.

– Завершилась ли работа над гранатометом "Балкан", когда планируется начать их серийные поставки в войска?

– Работа над "Балканом" завершилась, и в настоящее время комплекс находится на этапе войсковых испытаний. Их окончания мы ожидаем в 2022 году. По результатам, которые мы имеем на сегодняшний день, – все технические требования к комплексу и гранатам выполняются.

Преимущество этого оружия заключается в том, что за счет оригинального технического решения гранаты, масса 40 мм гранатомета соответствует массе 30 мм штатного гранатомета АГС-17 "Пламя". Притом его эффективность существенно превышает эффективность своего предшественника за счет увеличения дальности стрельбы и могущества гранаты, которая по этому показателю почти в два раза превосходит лучшие зарубежные аналоги.

Высокие боевые характеристики комплекса "Балкан" ставят этот вид оружия на новый уровень, к тому же при дальнейшей модернизации его боевая эффективность будет только расти.

– Как в целом вы оцениваете уровень развития отечественной отрасли малокалиберных боеприпасов – находимся ли мы в мировом топе или, наоборот, отстаем? Кто являются сегодня нашими основными конкурентами, и за счет каких ноу-хау нам удается завоевывать позиции на рынке?

– Уровень разрабатываемых и производимых сегодня в России малокалиберных боеприпасов, безусловно, можно признать достаточно высоким.

В последние 20-25 лет отрасль модернизировалась за счет технического перевооружения и оснащения заводов современным оборудованием и автоматизированными линиями производства боеприпасов и их элементов, которые разрабатывались по программе Минпромторга России и при поддержке госкорпорации "Ростех".

Наши лидирующие позиции на рынке нам удается удерживать за счет безупречного качества поставляемых боеприпасов, а также модернизации, которая повышает их боевые характеристики и обеспечивает приоритет на зарубежных рынках.