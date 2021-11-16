Ростех впервые показал беспилотный Checkmate

Госкорпорация Ростех впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации.

Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном сегодня на YouTube-каналах Госкорпорации Ростех и Объединенной авиастроительной корпорации, а также в новом информационном спецпроекте.

Главный герой видеоролика – командующий ВВС иностранного государства рассказывает о преимуществах самолета пятого поколения и философии проекта.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК Ростеха) – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, впервые представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Ключевые особенности самолета – его малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».