Главы МИД ФРГ и Франции призвали Киев к сдержанности в связи с войсками РФ у украинской границы - заявление

Берлин. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел Германии и Франции призвали Киев к сдержанности в связи с движением войск РФ близ украинской границы, говорится в заявлении министров двух стран.

"Мы призвали Украину сохранять сдержанную позицию", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник по итогам встречи министров с украинским коллегой, прошедшей в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Bloomberg ранее сообщало, что "США вместе с союзниками по Европейскому союзу поднимают тревогу по поводу того, что Россия, возможно, взвешивает потенциальное вторжение на Украину, поскольку между Москвой и блоком обостряется напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей".

"Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, официальные лица США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции, по словам многих источников, знакомых с этим вопросом", - сообщало агентство.

Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами, что должно произойти до того, как будет принято какое-либо решение о коллективном ответе, говорится в сообщении.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины не отмечает перемещения российской техники и военных непосредственно у границ страны, сообщил ранее в понедельник представитель службы Андрей Демченко.

"Непосредственно возле границы мы не фиксируем никакого перемещения техники или военных смежной страны. Если какие-то действия и происходят, то они могут происходить в десятках, а то и сотнях километрах от государственной границы", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".