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ТАСС

Генинспектор NASA: придется на несколько лет передвинуть срок высадки людей на Луну

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Астронавт Эдвин (Базз) Олдрин, член экспедиции на корабле Apollo 11, салютует первому американскому флагу, установленному на Луне; снимок сделан Нейлом Армстронгом 21 июля 1969 года. NASA
Астронавт Эдвин (Базз) Олдрин, член экспедиции на корабле Apollo 11, салютует первому американскому флагу, установленному на Луне; снимок сделан Нейлом Армстронгом 21 июля 1969 года. NASA.
Источник изображения: images.nasa.gov

Таким образом, названная на прошлой неделе руководителем ведомства Биллом Нельсоном дата высадки в 2025 году, по версии Пола Мартина, не выглядит реалистичной

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не сможет уложиться в изначальный график высадки людей на Луну, и эти сроки придется передвинуть с 2024 года "на несколько лет" вперед. Такой вывод содержится в распространенном в понедельник докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина.

Таким образом, названная на прошлой неделе руководителем ведомства Биллом Нельсоном дата высадки в 2025 году, по версии генинспектора, также не выглядит реалистичной. "Учитывая время, которое необходимо для разработки и полноценных испытаний пилотируемого посадочного модуля (HLS, Human Landing Systems) и новых скафандров, мы прогнозируем, что NASA сдвинет свой нынешний график высадки людей на Луну с конца 2024 года на несколько лет вперед", - говорится в документе.

Ранее директор NASA признал, что изначальные планы высадить астронавтов на Луну в 2024 году были невыполнимыми с технической точки зрения. Он подчеркнул, что эти сроки придется сдвинуть "как минимум до 2025 года".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы "Артемида", состоящей из трех этапов. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется обратно. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс.

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