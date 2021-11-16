Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

О создании такой системы министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в апреле на переговорах с главой военного ведомства республики

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу <…> соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 года", - говорится в тексте постановления.

О создании такой системы ПВО министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в апреле на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана. Как пояснил тогда Шойгу, стороны подготовили проект соответствующего соглашения для того, чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.