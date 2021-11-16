«Это будет ракета с возможностью перехватывать любые цели»

Эксперт рассказал, как будет выглядеть ЗРС С-550 и зачем она нужна

Первая система стратегической противоракетной обороны С-550 будет поставлена на вооружение Воздушно-космических сил России до 2025 года. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, каким может быть облик перспективной системы.

Кто сейчас уничтожает баллистические ракеты

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 будет отличаться от предыдущих моделей ЗРС, например, С-400 и С-500, большей дальностью обнаружения и «возможностью ракеты перехватывать любые цели». Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках международного авиасалона Dubai Airshow.

В настоящее время единственная в мире боедежурящая система стратегической противоракетной обороны, способная поражать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) - подмосковная А-135.

В состав системы ПРО А-135 входят командно-вычислительный пункт (КВП), в котором размещаются вычислительные средства и средства управления системой ПРО; противоракета ближнего перехвата - высокоскоростной атмосферный перехватчик ПРС-1 с газодинамическим управлением; четырехгранный стрельбовый радиолокатор «Дон-2Н»; ядерный боевой заряд для противоракет; шахтные пусковые установки. Работа системы А-135 полностью автоматизирована.

Несмотря на все свои несомненные (а порой и просто выдающиеся) достоинства, у А-135 есть два существенных недостатка.

Во-первых, это стационарная система. Достаточно только посмотреть на стрельбовый радиолокатор «Дон-2Н», напоминающий усеченную египетскую пирамиду с множеством подземных этажей и шахтные пусковые установки.

Напомним геометрические размеры «Дона» - высота 33-35 метра, длина сторон 130-144 метра у основания и 90-100 метров по кровле. Диаметр активных фазированных антенных решеток - 18 метров на каждой из четырех граней с зоной обзора во всей верхней полусфере.

Во-вторых, высокоскоростной атмосферный перехватчик ПРС-1 комплектуется только ядерной боевой частью, а это очень резко сужает возможную сферу боевого применения А-135: ядерный взрыв прямо над столицей будет катастрофой. Следовательно, сбивать вблизи Москвы МБР с помощью А-135 нельзя.

Поставить пирамиду на колеса

Поэтому главные задачи, которые стоят перед разработчиками перспективной С-550, - придать ей качества мобильности и неядерного перехвата. Это позволит передислоцировать ЗРС на те или иные театры военных действий и обеспечить с необходимой эффективностью в районах ведения военных действий стратегическую противоракетную оборону.

Для начала остановимся на радиолокационном комплексе (РЛК) будущей системы. Без потери качества обнаружения и сопровождения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет надо каким-то образом вписать размеры «Дона-2Н» в автомобильное шасси.

Разумеется, за последнее время в сфере миниатюризации радиолокационного вооружения достигнуты весьма значительные успехи. Тем не менее, есть все основания полагать, что РЛК С-550 будет располагаться на многоосном шасси (вплоть до семи осей) и вес конструкции будет достигать 90-100 тонн. И вряд ли получится меньше. Помимо всего прочего, систему желательно вписать в требуемые железнодорожные габариты и геометрические размеры кабины тяжелого военно-транспортного самолета типа Ан-124.

К этому следует добавить, что надо будет обеспечить обнаружение, сопровождение и боевую стрельбу «вкруговую». Таким образом, подобных РЛС в составе радиолокационного комплекса ЗРС С-550 понадобится 3-4 единицы, поскольку стрельбовую «пирамиду» (в самом минимальном виде) даже на семиосном шасси (14×12) типа МАЗ-7912/МАЗ-7917 (серийный тяжелый колесный грузовой автомобиль Минского автомобильного завода) разместить вряд ли технически возможно.

Можно, конечно, ограничиться одним стрельбовым радиолокатором, но это будет стрельба только в каком-то определенном секторе, что существенно ограничит боевые возможности системы.

К радиолокационному комплексу надо добавить пункт боевого управления (командно-вычислительный центр). Причем требования к его работе будут однозначны - исключить человека-оператора из контура управления и полностью автоматизировать боевой цикл. В противном случае боевая стрельба по МБР представляется невозможной.

Сюда же надо добавить возможности получения информации о старте и траектории полета МБР от спутников «Тундра» единой космической системы «Купол». А это означает канал связи и средства сопряжения. Ранее подобная техническая задача в отечественных зенитных ракетных системах не решалась.

Неядерный кинетический перехват

Пока нет никакой определенности, что будет собой представлять зенитная управляемая ракета для С-550. Если перед разработчиками поставлена задача обеспечить боевую стрельбу на высоту не менее 350 км, то в этом случае ЗУР должна быть весом не менее 30 тонн. И вряд ли получится меньше. В противном случае не удастся выйти на заданные высоты поражения целей.

Предполагаемый вес ЗУР означает, что мобильная пусковая установка в этом случае будет представлять собой как минимум шестиосное шасси типа МАЗ-7905/7916. Насколько известно, пока противоракеты подобного типа в арсенале российской армии нет. Есть, конечно, определенный технологический задел на основе противоракет А-350Ж и А-925.

В составе перспективной ЗРС С-550 надо иметь как минимум 30 мобильных пусковых установок, чтобы обеспечить необходимую огневую производительность системы в целом.

Задача большой сложности - обеспечить неядерный перехват перспективной С-550. Классической осколочно-фугасной боевой частью это обеспечить не удастся. Тут никак не обойтись без кинетического перехвата, а эта концепция предусматривает уничтожение цели (боевого блока МБР) прямым ударом противоракеты.

Однако и от ядерной боевой части для перспективной противоракеты отказываться не стоит. Неизвестно, что может потребоваться в той или иной конкретной обстановке.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

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