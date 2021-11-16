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ТАСС

В ЦПК прошел первый день экзаменов экипажа "Союза" с японскими космическими туристами

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Первый день комплексных экзаменационных тренировок прошел в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. В дублирующий - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо.

"Сегодня, 15 ноября 2021 года, в Центре подготовки космонавтов начались комплексные экзаменационные тренировки (КЭТ) с участием основного и дублирующего экипажей экспедиции посещения Международной космической станции ЭП-20", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, так как в дублирующий экипаж входят только два члена экипажа, к экзаменационным тренировкам был привлечен космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

Члены экипажей во время экзамена столкнулись с рядом нештатных ситуаций, связанных с неполадками при эксплуатации оборудования, работой с аппаратурой и системами обеспечения жизнедеятельности на станции. Кроме того, в ходе тренировки вводятся "аварии", среди которых пожар, разгерметизация или выброс токсичных веществ. Завершающий день комплексных экзаменационных тренировок - 16 ноября.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Мисуркин.

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