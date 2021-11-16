Ан-2 использовали в качестве штурмовиков во время войны во Вьетнаме

Легендарные бипланы Ан-2 по-прежнему несут службу в Военно-воздушных силах Народной армии Вьетнама. По некоторым данным, в настоящее время эксплуатируется менее десятка таких самолетов, использующихся для выполнения транспортных задач.

Оставшиеся образцы, судя по видеосюжету местного телевидения, находятся в прекрасном состоянии. Они прошли небольшую доработку - установлена современная навигационная система, облегчающая выполнение полетных заданий.

Первые самолеты были получены этой страной еще в 50-е годы, уже тогда их характеристики выглядели достаточно скромно.

Мощность поршневого двигателя АШ-62ИР - 1000 л.с. Максимальная скорость составляет 236 км/ч, крейсерская - 180 км/ч. 1240 литров топлива хватает на 990 км. Практический потолок - 4200 метров.

Максимальная взлетная масса достигает 5500 кг. Вес перевозимого груза - 1500 кг.

Длина самолета - 12,4 метра, в том числе грузовой кабины - 4,1 мметра, в ней помещается 12 пассажиров. Экипаж - два человека.

Зато самолет может садиться и взлетать откуда угодно, главное, чтобы участок местности был относительно ровным. Длина разбега - 235 метров, пробега - 225 метров.

Это пригодилось во время отражения американской агрессии, когда "Аннушки" участвовали в доставке различных грузов партизанским формированиям, действующим в Южном Вьетнаме.

Применялись они и в качестве легких штурмовиков, под нижними крыльями устанавливались два блока УБ-16, как понятно из названия, несущие по шестнадцать 57-мм неуправляемых авиационных ракет С-5 различных модификаций, массой 3,86 кг каждая и дальностью действия 1800 метров. В качестве авиабомб использовались 120-мм мины для минометов.

Как правило, такие миссии, в основном, совершались скрытно, ночью, и все же с боевых заданий не вернулись несколько машин.

Позже Ан-2 были задействованы против полпотовцев в Камбодже, авиационные специалисты, находясь на них, наводили на цели ударные самолеты.

Алексей Моисеев