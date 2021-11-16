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WarSpot

Американцы эвакуировали пилотов, бежавших из Афганистана

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы спасли сотни пилотов афганских ВВС. Вчера, 14 ноября, портал abcnews.go.com сообщил о том, что бежавших в Таджикистан военнослужащих вывезли в Объединённые Арабские Эмираты.

Лётчики ВВС Афганистана были важными целями для талибов. В августе текущего года, когда афганское правительство пало, пилоты массово покидали страну на вверенной им военной технике, ища укрытия в соседних Узбекистане и Таджикистане.

Сафия Фирози — афганская лётчица (вторая женщина-пилот в армии Афганистана)

Источник изображения: nbcnews.com

По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, пилоты были эвакуированы в составе группы из 191 афганца. Группу военнослужащих ВВС Афганистана, укрывшихся в Узбекистане, американцы эвакуировали ещё в сентябре. Сейчас бывшие военнослужащие проходят проверки для дальнейшей отправки в США.

Ранее Талибан призвал пилотов вернуться в Афганистан, обещав им амнистию и возможность дальнейшей службы. Бывшие военнослужащие ВВС Афганистана не верят в это, ссылаясь на информацию о том, что их родственников, оставшихся в стране, регулярно допрашивают и избивают.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
ОАЭ
США
Таджикистан
Узбекистан
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