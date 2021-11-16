Войти
ТАСС

Лимитированный парфюм "The Checkmate" представили на Dubai Airshow 2021

444
0
0
Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

Ноты парфюма сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи, металлов, можжевельника, пачули и дубового мха

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС попробовал выпущенный специально для Dubai Airshow 2021 парфюм "The Checkmate", названный в честь новейшего российского однодвигательного истребителя, впервые представляемого за рубежом на выставке.

Черная коробочка с эмблемами госкорпорации "Ростех" и компании "Сухой", а также изображениями самолета, при раскрытии распадается на черно-белую шахматную доску. Парфюм выпущен в формате 50 мл. Крышку флакона украшает фигура черного шахматного коня.

Партнером Ростеха при создании "The Checkmate" выступила Гильдия парфюмеров России, которым удалось разработать аромат, подходящий как мужчинам, так и женщинам. Ноты парфюма сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета, также ощущаются легкие оттенки можжевельника, пачули и дубового мха.

Как рассказали ТАСС в госкорпорации "Ростех", "The Checkmate" выпущен лимитированным количеством специально для Dubai Airshow 2021. Посетители и гости выставки могут познакомиться с ароматом пятого поколения в павильоне The Checkmate. А вот купить парфюм не получится. Как пояснили ТАСС в Ростехе, обладателями коробочки могут стать представители российских и иностранных делегаций, посещающих презентаци легкого тактического истребителя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
Ростех
Сухой ПАО
Похожие новости
10.11.2021
"Ростех": Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ на борту Ан-124
09.08.2021
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
26.07.2021
Forbes (США): кто заплатит за российский истребитель-невидимку Checkmate? Наверняка не сама Россия
26.07.2021
"Шах и Мат": российский истребитель Checkmate поразил западных читателей
22.07.2021
Состоялась официальная презентация перспективного российского легкого истребителя ЛТС
19.07.2021
Слили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 08:33
  • 8
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 08:14
  • 38
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.11 06:07
  • 19
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 06:05
  • 25
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 05:19
  • 121
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate
  • 15.11 19:41
  • 6
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 17:49
  • 297
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 17:02
  • 2
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 15:55
  • 63
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 15.11 12:54
  • 32
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.11 12:42
  • 1
Ревизия итогов второй мировой открывает путь к новому переделу мира - заявление глав СНГ
  • 15.11 12:35
  • 5
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21