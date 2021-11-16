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Российская газета

Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море

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Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Никольский

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили маневры в Черном море. Об этом сообщает сайт белорусского президента.

"Мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море", - отметил он.

Белорусский лидер добавил, что Запад целенаправленно накаляет обстановку в регионе. "Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", - заключил Лукашенко.

Напомним, флагман Шестого флота ВМС США вошел в акваторию Черного моря в начале ноября. Проведение внеплановых учений вблизи российских границ в Минобороны РФ назвали агрессивными действиями США, абсолютно неспровоцированными Россией. Такие маневры создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, отметили в военном ведомстве.

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