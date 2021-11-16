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Российская газета

Спецназ ЦВО впервые задействуют в учении ОДКБ "Кобальт"

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Сотрудник спецназа с ГМ-94
Сотрудник спецназа с ГМ-94.
Источник изображения: Hard Blog

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые примут участие в совместном учении ОДКБ "Кобальт-2021". К ним привлекают формирования сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Пресс-служба ЦВО сообщила, что это учение пройдет с 17 по 19 ноября на полигоне Фахрабад в Республике Таджикистан. "Российский воинский контингент на учении представлен военнослужащими подразделения специального назначения ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы", - уточнили в пресс-службе. Известно, что в розыгрыше различных эпизодов будут задействованы около 60 солдат и офицеров, а также десять единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы военной базы РФ в Таджикистане.

Заявлено, что целью учения является повышение оперативности подготовки и проведения согласованных действий в регионах коллективной безопасности Организации. "В ходе практических мероприятий российские военнослужащие совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения КСОР ОДКБ", - отметили в Центральном военном округе.

Там сообщили, что в ходе активной фазы учения будет проведена операция по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением технических средств разведки и вертолетов.


Юрий Гаврилов

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