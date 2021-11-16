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Интерфакс-АВН

РФ, ОАЭ и Казахстан подписали соглашение о модернизации "Гагаринского старта"

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Союз-ФГ на Гагаринском старте
1-я площадка "Гагаринский старт" стартового комплекса космодрома "Байконур" с ракетой "Союз-ФГ" на старте.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Представители космических агентств России, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана подписали совместное заявление о намерениях по модернизации "Гагаринского старта" на космодроме Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Документ фиксирует совместные намерения в ближайшее время приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки № 1 космодрома Байконур - места, с которого состоялся первый полет человека в космос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны планируют привлечь к реализации проекта частных инвесторов и в дальнейшем осуществлять коммерческую эксплуатацию комплекса на совместной основе.

Соглашение подписано в рамках международного авиасалона Dubai Airshow-2021.

26 октября в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщал, что Казахстан и Россия согласовали проект соглашения по модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре, заминка идет со стороны ОАЭ.

В июне 2019 года в рамках Петербургского экономического форума было подписано соглашение между "Роскосмосом", Российским фондом прямых инвестиций и инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов о реконструкции "Гагаринского старта".

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