Войти
Известия.ru

Чемезов назвал основные отличия С-550 от предыдущих моделей ЗРК

556
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Главные отличия зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550 от предыдущих моделей таких систем состоят в «дальности ракеты с возможностью перехвата любых целей» и большей дальности обнаружения. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках международного авиасалона Dubai Airshow, который стартовал в 14 ноября.

«Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись, с тем чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей. Вот на это и направлены работы по С-550. За рубежом на экспорт мы пока ее не презентовали», — отметил Чемезов.

В тот же день стало известно, что первая система С-550 будет поставлена на вооружение в армию России до 2025 года. По данным источника ТАСС, С-550 уже создана в «железе». Он уточнил, что поставка ПРО предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года.

Первоначально в армию поставят бригадный комплект С-550, заявил собеседник агенства.

Отмечалось, что С-550 была разработана на основе комплекса С-500. 16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал о поступлении зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» в Вооруженные силы России после проведенных госиспытаний.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Похожие новости
04.01.2021
Поставки в Вооруженные силы РФ новой системы ПВО С-500 планируется начать в этом году
08.12.2020
Первые ЗРС С-500 "Прометей" поступят в войска в 2021 году
14.01.2020
Бюджетные сухопутные. Куда сдвинули «Армату» и «Курганца»
18.07.2019
Борисов допустил поступление С-500 в войска в 2020 году
01.07.2019
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500
01.07.2019
"Продавать не будем": в России начали производить С-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 08:33
  • 8
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 08:14
  • 38
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.11 06:07
  • 19
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 06:05
  • 25
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 05:19
  • 121
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate
  • 15.11 19:41
  • 6
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 17:49
  • 297
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 17:02
  • 2
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 15:55
  • 63
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 15.11 12:54
  • 32
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.11 12:42
  • 1
Ревизия итогов второй мировой открывает путь к новому переделу мира - заявление глав СНГ
  • 15.11 12:35
  • 5
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21