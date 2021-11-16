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"Вертолеты России" и ПСБ запустят первый в РФ проект операционного лизинга вертолетов

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Холдинг "Вертолеты России"
Холдинг "Вертолеты России".
Источник изображения: "БИЗНЕС Online"

ЦАМТО, 15 ноября. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) и ПСБ в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 заключили соглашение о создании совместного предприятия по операционному лизингу российской вертолетной техники.

Совместное предприятие "Вертолетов России" и ПСБ будет оказывать услуги аренды вертолетов на российском и зарубежных рынках. Такой формат сотрудничества позволит холдингу освоить новые рынки сбыта, а эксплуатантам предоставит уникальную возможность приобрести в операционный лизинг вертолет на 2-4 года и сразу получить его для выполнения собственных задач.

В настоящее время на рынке авиационных услуг распространены краткосрочные и среднесрочные контракты, для реализации которых необходимо привлечение большого количества вертолетов – например, обслуживание объектов строительства или топливно-энергетического комплекса. Для решения этих задач эксплуатанты могут взять в аренду вертолеты на необходимый срок без обязательства последующего выкупа машин. Эта опция, наряду с другими финансовыми инструментами, будет доступна как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков.

В течение 2022 года планируется завершить создание совместного предприятия и заключить контракты с пилотными заказчиками в России. Первые поставки в интересах зарубежных операторов предполагается начать в 2024 году, а к 2030 году парк совместного лизингового предприятия должен составить 140 машин.

"Операционный лизинг – это новый для России инструмент продаж авиационной техники, который подразумевает не только финансовые вложения, но и наличие компетенций по продвижению и обслуживанию вертолетной техники. Объединяя усилия с ПСБ, мы становимся пионерами этого направления в России, однако анализ сравнительной стоимости российских вертолетов и их летного часа позволяет нам быть уверенными в том, что мы будем конкурентоспособны и на мировом рынке", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"ПСБ последние несколько лет активно развивает свой бизнес в сегменте авиационного лизинга – мы стали одним из лидеров рынка и в десятки раз увеличили портфель. Поэтому решение о создании нового предприятия с совершенно уникальным для российского рынка лизинговым продуктом полностью соответствует нашим стратегическим целям. Для нас также всегда были высокоприоритетными проекты по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции отечественного производства, поэтому в планах совместного предприятия активный выход на международные рынки. Мы продолжим усиливать свои позиции на рынке авиационного лизинга, содействуя, тем самым, дальнейшему развитию этой сферы в целом и экспансии отечественной продукции за рубежом, в частности", – сказал Петр Фрадков, председатель ПСБ.

Для обеспечения лизинговых контрактов будут использоваться как собственные средства совместного предприятия, так и привлекаемое банковское финансирование. Основными целевыми рынками в рамках данного проекта, помимо России, станут страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, где вертолеты российского производства традиционно пользуются высоким спросом. В парк совместного предприятия войдет практически вся линейка современных российских вертолетов гражданского назначения: Ансат, Ка-62, Ка-32, Ми-8, Ми-171А2/А3 и Ми-26. Данные модели вертолетов, могут применяться для перевозки пассажиров, экскурсионных полетов, медицинской эвакуации, а также поисково-спасательных работ и патрулирования территорий, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".

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