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ЦАМТО

Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет

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КА-32А11М
КА-32А11М.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 15 ноября. Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех впервые поднялся в воздух. Началась программа его летных испытаний.

В течение 2022-2023 гг. машине, оснащенной новыми двигателями, радиоэлектронным оборудованием и системой пожаротушения, предстоит пройти предварительные и сертификационные испытания, после завершения которых она станет доступна для российских и зарубежных заказчиков.

Первый полет Ка-32А11М прошел в режиме висения в летно-испытательном комплексе Кумертауского авиационного производственного предприятия в Башкортостане.

"Модернизация значительно расширяет возможности одного из лучших пожарных вертолетов в мире Ка-32. Сертификацию Ка-32А11М мы планируем закончить в 2023 году. После этого машина с новейшей электроникой и системой пожаротушения будет доступна для российских и иностранных заказчиков", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Впервые Ка-32А11М был представлен на авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Программа модернизации Ка-32 включает в себя его оснащение "стеклянной" кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новой системой пожаротушения. Двигатели ВК-2500ПС-02 существенно улучшат летные характеристики вертолета в жарких и горных условиях. По расчетам конструкторов грузоподъемность вертолета в таких условиях может возрасти на 1600 кг.

Технические решения, примененные в "стеклянной кабине" вертолета Ка-32А11М, уже апробированы на гражданских многоцелевых вертолетах Ансат и Ми-38, они значительно облегчат работу с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете. Также появится возможность работы с очками ночного видения.

Новая система пожаротушения СП-32, разработанная специалистами НЦВ "Миль и Камов" и "КумАПП", получила ряд существенных преимуществ. Новый бак вмещает 4 тонны воды и разделен на 4 отсека. Запатентованная система створок с цифровым управлением позволяет открывать створки попарно или поочередно, а также регулировать углы открытия створок, тем самым увеличивая время сброса воды.

Система пожаротушения позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в нее до 400 литров пеноагента. Она также адаптирована для использования водяной пушки. Кроме того, все системы СП-32 имеют электрический обогрев, что впервые в мире позволяет использовать ее в зимних условиях при температурах до -20 град. С.

Соосная схема вертолета Ка-32 обеспечивает стабильность в режиме висения и отличную устойчивость даже при боковом ветре. Кроме того, за счет отсутствия рулевого винта уменьшаются габариты вертолета, что делает его более маневренным. Эти качества дают особые преимущества для работы в горной и лесной местности, а также среди плотной городской застройки. Ка-32 может не только тушить пожары, но и проводить высокоточные строительно-монтажные работы, выполнять санитарно-эвакуационные и поисково-спасательные задачи, перевозить грузы. Эффективно применяется в условиях повышенной влажности и имеет большую стойкость к воздействию агрессивной морской среды. Кa-32 можно использовать в условиях повышенной турбулентности и штормового ветра.

Серийное производство вертолетов Ка-32 налажено на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП). На сегодняшний день построено свыше 240 машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира, в том числе в Австрии, Азербайджане, Бразилии, Индонезии, Испании, Канаде, Казахстане, Китае, Португалии, России, Турции, Швейцарии, Южной Корее и Японии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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