Обломки космического мусора в третий раз за день пролетели мимо МКС

На этот раз космонавты не укрывались в кораблях, а осуществляли работы на станции в обычном режиме

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МКС прошла рядом с полем обломков космического мусора в третий раз за день, не получив никаких повреждений. Об этом сообщил специалист NASA в переговорах с астронавтами на станции.

"Обломки пролетели мимо, давление во всех отсеках в норме", - сообщили в NASA астронавтам.

Ранее в Роскосмосе ТАСС сообщили, что Международная космическая станция в ближайшее время сблизится с космическим мусором. Такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Как уточнили в Роскосмосе, согласно бортовым инструкциям, "в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле".

Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon.

В третий раз космонавты не укрывались, а осуществляли работы на станции в обычном режиме.