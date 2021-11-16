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Российская газета

Индия планирует разместить С-400 у границы с Пакистаном

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Источник изображения: rg.ru

Индийские военные подыскали место для первого полка зенитных систем С-400 "Триумф" - их разместят у границы с Пакистаном. Новые комплексы ПВО прикроют западное направление, пишет The Economic Times со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны.

Учитывая дальность работы "Трумфов", они защитят страну не только от пакистанских, но и китайских ударов с воздуха, считают в Нью-Дели. Планы по размещению заказанных Индией еще четырех полковых комплектов С-400 не раскрываются.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что передача индийским военным первого полка "Трумфов" уже началась. Нью-Дели получил некоторые компоненты систем, полностью поставка будет завершена до конца года. Расчеты для работы с С-400 готовы - они прошли обучение в России, завершается подготовка второй группы индийских зенитчиков.

Напомним, контракт на поставку Нью-Дели пяти полковых комплектов "Триумфов" был заключен в 2018 году, сумма сделки составила 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим и самым крупным покупателем С-400: до нее два полковых комплекта приобрел Китай и один - Турция.


Антон Валагин

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Шугаев Дмитрий
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