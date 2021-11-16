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WarSpot

Checkmate: истребитель для ОАЭ

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Источник изображения: warspot.ru

Как оказалось, российский истребитель Checkmate изначально разрабатывался для Объединённых Арабских Эмиратов. Это вытекает из информации, обнародованной главой Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем в ходе презентации самолёта на выставке Dubai Airshow-2021.

«С 2017 года у нас была некая пауза в реализации соглашения, но сейчас международная премьера этого самолёта здесь, в Дубае — это и есть развитие этого проекта по самолёту пятого поколения во исполнение этого соглашения с ОАЭ», — рассказал Слюсарь.

Истребители Су-57 (слева) и Checkmate (справа)

Источник изображения: twitter.com/onceggyyy

По словам Слюсаря, пока Checkmate не является совместным продуктом, но в ОАК надеются, что двусторонняя работа будет продолжена. В феврале 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что Россия и ОАЭ будут совместно заниматься разработкой лёгкого истребителя 5-го поколения. По его словам выходило, что самолёт может быть создан на базе МиГ-29, а работы начнутся с 2018 года и займут около семи-восьми лет, но с тех пор новостей о совместном проекте не поступало.

Любительское сравнение габаритов истребителей Су-57 и Checkmate (выделен пунктиром)

Источник изображения: twitter.com/clemente3000

В ОАК указали, что начали сборку сразу нескольких опытных образцов Checkmate на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Также раскрыта информация о том, какую именно силовую установку применят на перспективном истребителе — ею станет «Изделие 117» (АЛ-41Ф1).

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
АЛ-41Ф
МиГ-29
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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