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ЦАМТО

Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум посетил презентацию Checkmate

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 15 ноября. Его Высочество Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая посетил презентацию легкого тактического самолета Checkmate.

Как сообщила пресс-служба ГК "Ростех", мероприятие прошло на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в павильоне компании "Сухой", входящей в холдинг ОАК Госкорпорации Ростех.

На авиасалоне Dubai Airshow 2021 новейший самолет Ростеха впервые представляется за рубежом. В рамках мероприятия Госкорпорация проводит презентации самолета для СМИ и иностранных делегаций.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой", входящей в холдинг ОАК Госкорпорации Ростех. Впервые истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Ключевые особенности самолета – его малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "эффективность-стоимость".

Ранее Ростех разместил новый видеоролик об истребителе. Он размещен на YouTube-каналах Госкорпорации Ростех и Объединенной авиастроительной корпорации. Наряду с пилотируемой машиной, в нем впервые демонстрируются кадры с беспилотной модификацией Checkmate.

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Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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