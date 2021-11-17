Премьер-министр ОАЭ посетил презентацию истребителя Checkmate на авиасалоне в Дубае

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль Мактум посетил презентацию российского истребителя Checkmate на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Его Высочество Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая посетил презентацию легкого тактического самолета Checkmate. Мероприятие прошло в павильоне компании "Сухой" ОАК госкорпорации "Ростех" на салоне Dubai Airshow 2021", - говорится в сообщении.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер.

В преддверии авиасалона Dubai Airshow 2021 информационное агентство ТАСС выпустило специальный проект об истребителе Checkmate.